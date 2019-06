ALESSANDRIA – Cominciano questo giovedì 27 giugno i festeggiamenti per il Giuramento degli Allievi Agenti del 204°Corso di formazione della Scuola di Polizia.

Per accogliere al meglio le famiglie dei futuri poliziotti che venerdì mattina, dalle 10, giureranno in Piazza della Libertà, l’Azienda Speciale Costruire Insieme-CulturAle questo giovedì 27 giugno terrà aperte le porte di Palazzo Cuttica e delle Sale d’Arte dalle 11 alle 20 e venerdì 28 giugno dalle 14 alle 20. Gli Allievi Agenti avranno la possibilità di visitare gratuitamente i Musei Civici esibendo il tesserino di riconoscimento. Ingresso gratuito anche per bambini e ragazzi fino ai 12 anni. Tutti gli altri avranno la possibilità di muoversi tra le varie sale pagando un solo biglietto, al costo di 3 euro.

Anche Confesercenti, Confcommercio e tutti i commercianti alessandrini si sono mobilitati per accogliere al meglio le famiglie degli Allievi Agenti del 204° corso di formazione della “Cardile” che si sono messi in viaggio da tutta Italia, e soprattutto da Calabria, Sicilia e Sardegna, per assistere alla cerimonia. Vestite “a tema” le vetrine, già questo giovedì sera i negozi resteranno aperti ben oltre il tramonto per una speciale serata di shopping tra le vie del centro, animate anche da aperitivi e cene a tema. Per i futuri poliziotti, le loro famiglie e tutti gli alessandrini anche omaggi e speciali iniziative messe a punto per festeggiare al meglio il Giuramento degli Allievi del 204°Corso di formazione della Scuola di Polizia di Alessandria.

Di seguito l’elenco di alcuni degli eventi in programma nei negozi e attività inviati da Confcommercio.