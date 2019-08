PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Se non avete ancora deciso cosa fare questo weekend, non preoccupatevi. RadioGold anche questo sabato 3 agosto ha raccolto gli eventi in programma nell’Alessandrino, e non solo.

A proposito, avete già visto la puntata di "Andar Per Sagre" di oggi su RadioGold Tv (canale 654 DT)? Va onda anche sulle frequenze di RadioGold (88.8 e 89.1) alle 7.20, 12.20, 17.20 e 19.20, ed è sempre a vostra disposizione sugli smart speaker Google Home e Amazon Alexa.

Alleinizia la serata gastronomica di(fraz. di Castelletto Monferrato),Ci sarà anche l’orchestraper farvi divertire e ballare tutta la sera.

Sempre dalle 19:30 alla Festa dell’Unità di Tagliolo Monferrato si potranno gustare i rinomati agnolotti e le altre specialità come bollito misto con salsa verde, taglierini con sugo di funghi e grigliate. Dopo cena, poi, continuerà il servizio bar.

A Capriata d’Orba questo sabato è in programma la Festa della Lega, alla Cantina Sociale Produttori Insieme. Potrete gustare il piatto forte della festa: il fritto misto di pesce, oltre ai piatti tipici del territorio. Anche questo sabato dibattiti politici e musica live.

Proseguiamo con la Sagra del Peperone di Costigliole d’Asti, che propone stand gastronomici con piatti a base di peperoni e non solo; troverete specialità con anguilla in carpione, gnocchi alla Mottese e rane fritte. E la sera si balla con le migliori orchestre da ballo.

A San Giacomo (Rocca Grimalda) trovate, a partire dalle 19.30, la Sagra dei Ravioli e del bollito misto. Durante l’evento sarà possibile cenare con differenti menù e successivamente ci sarà uno spettacolo pirotecnico.

La Pro Loco di Sottovalle, nel comune di Arquata Scrivia, organizza puntualmente, anche quest’anno, la 43 edizione della golosa Sagra delle Frittelle, con degustazione di vini e piatti tipici. Appuntamento a partire dalle 19.30.

Ed ora ecco tutte le nostre proposte per il dopo cena:

Per tutti gli amanti del blues alle 21 c’è il Gavazzana Blues Festival. Gli ospiti della serata sono Franco Morone e gli Snowapple, nella splendida cornice del Belvedere Piazzetta degli Scacchi.

Invece per chi preferisce il jazz a Monforte d’Alba c’è la grandiosa serata di chiusura del Monfortinjazz 2019, con ospite Mario Biondi: il concerto di Monforte sarà anche l’occasione per ascoltare l’ultimo singolo “Sunny Days” in duetto con l’astro nascente del jazz Cleveland Jones uscito a sorpresa lo scorso 7 giugno.

Infine per ballare questa sera potete dirigervi all’8° edizione del Festival itinerante di ballo a Lobbi con MilongaPK e la 10^ Rassegna DJ R.Rampini, oppure alla cascina Bellaria di Sezzadio (Località Boschi, 47), dove arrivano IO e la TIGRE. La band arriva all’esordio nel 2014 con il loro ep omonimo.

