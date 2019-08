PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Anche in questa prima domenica del mese di agosto non avete scuse per rimanere a casa.

Chi ama le fiere può ad esempio scegliere Bosio dove, per tutta la giornata, si terrà la fiera del Bestiame Delle Antiche Razze Locali con sfilata dei carrettieri con buoi, muli, cavalli, asini e dimostrazioni di antichi macchinari agricoli.

Anche Bistagno si veste a festa con la Fiera di San Donato. Dalle 8 alle 18 in Piazza Monteverde saranno esposti mezzi e macchine agricole retrò che sfileranno per le vie del paese. Si svolgerà anche la caratteristica trebbiatura del grano con pranzo aperto a tutti.

Al Castello di Novi Ligure invece si torna indietro nel tempo. La Compagnia della Picca e del Moschetto trasporterà i visitatori nel milleseicento con dame, cavalieri e cortigiani in costume d’epoca, nelle botteghe degli antichi mestieri, partecipare alle sfilate dell’esercito armato di picche ed alle cannonate. La sera, dopo un piatto di agnolotti, potrete osservare dalla collina del Castello i fuochi artificiali organizzati per la Notte Rosa che, dalle 19, porterà street food, bancarelle ed iniziative culturali nel centro di Novi.

Prima di cena altro interessante appuntamento con la rassegna Paesaggi e oltre, il palco sulle colline tra Langa e Monferato. Alle 17.30, nei cortili del centro storico di Castagnole Lanze verrà messo in scena “Emigranti – Un viaggio teatrale e musicale”.

La giornata di oggi non può che essere caratterizzata dalle tante sagre e feste patronali che ogni estate animano il nostro territorio. Ricordatevi che “Andar Per Sagre” la domenica va in onda sulle frequenze di RadioGold (88.8 e 89.1) alle 7.20, 12.20, 17.20 e 19.20, ed è sempre a vostra disposizione sugli smart speaker Google Home e Amazon Alexa.

Tra gli appuntamenti per gli amanti del buon cibo, questa domenica vi segnaliamo la Festa dell’Unità a Tagliolo Monferrato dove potrete gustare gli agnolotti“de.co.”, bollito misto e la tradizionale capra in umido. Dopo cena si balla con le migliori orchestre del territorio.

Ultima sera questa domenica per la Festa della Lega a Capriata d’Orba. Alla Cantina Sociale Produttori Insieme potrete gustare dalle 19 il fritto misto di pesce, oltre ai piatti tipici del territorio. Dopo cena musica live e dibattiti politici.

Nell’area verde “geom. Franco Ricaldone” di Giardinetto (Fraz. Castelletto Monferrato) continua la festa “aspettando ferragosto”. Dalle 19.30 troverete vari stand gastronomici con diversi e gustosi menù a base di carne, grigliata mista e pesce. Dopo cena si balla con l’orchestra Clemente Zeta Band.

A Rocca Grimalda continua la sagra dei ravioli e del bollito misto. Questa sera, dalle 21, si balla con Titti Bianchi.

Per gli amanti dei dolci appuntamento ad Arquata Scrivia con la 43 edizione della golosa sagra delle Frittelle, sempre dalle 19.30.

Tanti Gli appuntamenti anche per il dopo cena, ad esempio ad Alessandria continua la rassegna “Cinema sotto le stelle”, nel cortile di Palazzo Cuttica in Via Parma 1. Alle 21.30 verrà proiettato “Il traditore”, con Pier Francesco Favino.

Melodie jazz questa sera ad Acqui Terme con “Acqui Jazz”. Alle 21 la serata sarà aperta dall’originale formazione JazzInQuattro. Lo spettacolo ha un costo di 10€, ridotto a 5€ per gli under 25 e gli over 65.

Prosegue a Gavazza il Blues Festival. Nelle splendide piazze del paese, dove le storie di vita vengono sapientemente tradotte in musica, a partire dalle 21, si esibirà il Bruskers Guitar Duo, costituito dai modenesi Eugenio Polacchini e Matteo Minozzi.

Photo by Matthieu Joannon on Unsplash