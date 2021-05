Il Piemonte inesplorato protagonista del nuovo libro di Dante Ferraris

ALESSANDRIA – L’alessandrino Dante Ferraris torna a descrivere con puntiglio e passione il territorio. Nel suo nuovo libro, “Girovagando per il Piemonte n.2”, racconterà le sue camminate ed escursioni in Piemonte. Una delle regioni più apprezzate durante la pandemia viene mostrata nei dettagli da Ferraris, curioso e irriverente turista dallo sguardo attento.

Dopo il primo volume nel suo nuovo libro ha proposto altre gite che permettono al lettore di guardare con altri occhi quel che ci circonda, spingendolo a sollevare gli occhi dai sempre più invadenti telefoni per ammirare campanili, orizzonti, colline e piccoli borghi silenziosi. “Girovagando per il Piemonte n.2” verrà presentato sabato 15 giugno 2021 al Museo etnografico della Gambarina ad Alessandria alle 16. Per rispettare le norme anti-covid occorrerà prenotarsi allo 0131 40030.