ALESSANDRIA – Venerdì 22 ottobre, alle 17.30, nella Sala Marchegiani della Cgil di Alessandria, in via Cavour 27, verrà presentato il libro “Dietro le quinte. Un passo dopo l’altro. La vita sindacale di Bruno Pasero raccontata da Enrico Sozzetti”.

Bruno Pasero, classe 1959, ha iniziato a lavorare giovanissimo in un’azienda grafica tortonese e un passo dopo l’altro si è mosso lungo una strada che è arrivata al sindacato di consumatori e degli inquilini della Cgil, incociando nel percorso piccole e grandi rivoluzioni sociali ed economiche.

“Bruno Pasero è un uomo della Cgil. Ma per prima cosa è una persona che non rinuncia a essere se stesso. Ha sempre detto di sì di fronte alle richieste del segretario generale di turno che ciclicamente gli ha chiesto di passare da una categoria all’altra. Però lo ha sempre fatto a modo suo. E senza mai nascondere il fastidio per alcuni rituali interni, per gli inutili copioni congressuali, per l’uso, ormai improprio, della parola ‘compagni’, per la mancanza del “diritto al ripensamento all’interno della Cgil”.

Il racconto di Pasero non è solo quello di un dirigente sindacale ‘di provincia’, la sua è una esperienza italiana, declinabile in ogni area del Paese perché ciò con cui ha fatto i conti in buona misura non ha una particolare caratteristica alessandrina, ma appartiene alla storia di una nazione che ha saputo costruire tantissimo, ma che non è ancora riuscita a liberarsi da mentalità e atteggiamenti ormai fuori dal tempo.

Enrico Sozzetti, giornalista professionista, da oltre venticinque anni si occupa di economia e sanità. Ha scritto per ‘Il Sole 24 Ore’, il Corriere della Sera (inserto Economia), l’agenzia Agi di Torino.

La presentazione del volume, con Bruno Pasero, Enrico Sozzetti e l‘editore Roberto Garavello, sarà seguita da una chiacchierata con Franco Armosino, segretario generale Cgil della provincia di Alessandria, Antonella Albanese, segretaria generale del Sindacato provinciale pensionati Cgil, Pier Massimo Pozzi, segretario generale Cgil Piemonte e già responsabile della Camera del lavoro di Alessandria.

Il volume è disponibile ad Alessandria nelle librerie ‘Berardini’ in via San Giacomo della Vittoria 87, ‘Libraccio’ in via Milano 32 e ‘Mondadori’ in via Trotti 37 e, su prenotazione, anche durante la presentazione nella sede della Cgil di Alessandria.