ALESSANDRIA – Anche Alessandria giovedì 25 novembre celebra la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con tanti gli appuntamenti in città, organizzati in collaborazione con l’Assessorato e la Consulta Pari Opportunità di Alessandria.

La giornata inizierà alle 10 del mattino in piazzetta della Lega con il flash mob “Libere Tutte” promosso dal centro antiviolenza me.dea in collaborazione con Tessere le Identità, Avis Al, Unione Ciechi, Monferrato Chapter.

Alle 10.30 la città si ferma per un minuto di silenzio promosso da Zonta Club Alessandria e Istituti Penitenziari “Cantello e Gaeta” di Alessandria nell’ambito della campagna “Giù le mani dalle Donne” in collaborazione con Zonta Italia e Provveditorato Regionale alle Carceri – Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria: tutta la popolazione è invitata ad osservare il momento di raccoglimento in un ideale ponte oltre le sbarre.

Alle 11 nella cappella del Cimitero Monumentale di Alessandria si terrà poi la preghiera e deposizione della rosa arancione in memoria delle donne vittime di violenza a cura di CIF e Soroptimist d’Italia Club di Alessandria in collaborazione con Convegni di Cultura Beata Maria Cristina di Savoia.

La Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne ad Alessandria proseguirà alle 15 con il webinar online su “Linguaggio sessista: retaggio patriarcale, malcostume o opportunismo” a cura del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati.

L’impegno della città di Alessandria contro la violenza sulle donne proseguirà anche nei prossimi giorni con altre iniziative. Trovate il programma completo cliccando nella notizia di RadioGold “Ad Alessandria 16 giorni di mobilitazione contro la violenza sulle donne”.