Dal 12 novembre gli spettacoli fuori cartellone del Teatro Alfieri di Asti

ASTI – E’ ufficiale il programma degli spettacoli fuori cartellone del Teatro Alfieri di Asti, che si aggiunge alla stagione già presentata (qui il cartellone della stagione in abbonamento). Si va “dalla canzone d’autore alla prosa classica e contemporanea, dalla danza fino al grande ritorno dell’Opera lirica, che vedrà un originale allestimento curato appositamente per il nostro Teatro“, ha spiegato il Sindaco Maurizio Rasero, per una stagione che” oltre al ricco programma di prosa, musica, danza e arti dal vivo si arricchisce di importanti appuntamenti fuori cartellone, con nomi di grandi interpreti quali Claudio Baglioni, Laura Morante, l’Orchestra Sinfonica di Asti con Andrea Braido, Andrea Pennacchi e molti altri”, ha aggiunto l’Assessore alla Cultura Paride Candelaresi.”

Questi gli appuntamenti della sezione “Extra”:

12 novembre 2022 ore 17 – TEATRO ALFIERI – È L’ORA DELLA MAGIA (PARTE PRIMA) – In occasione del Magico Paese di Natale, l’Associazione Generazione presenta uno spettacolo con cantanti solisti e danzatori

20 novembre 2022 dalle 16.30 – TEATRO ALFIERI – PREMIO ASTI D’APPELLO – Il teatro ospita come di consueto la finale di questo prestigioso premio letterario giunto alla quattordicesima edizione. Dalle 15 sarà possibile incontrare gli autori finalisti in Sala Pastrone.

4 dicembre 2022 ore 18.30 – TEATRO ALFIERI – BRIVIDI IMMORALI – con Laura Morante (voce recitante) e Maurizio Camardi (sassofoni e duduk) – Serata benefica a favore della LILT all’interno della XII edizione di Asti International Film Festival. Irregolari e spiazzanti, quasi si muovessero al ritmo di un’improvvisazione jazz, diversissimi eppure legati nel profondo, i “Racconti e interludi” di Laura Morante si spalancano come finestre spazzate da venti umorali su un mondo di relazioni e affetti, attraversato da una quotidiana violenza.

6 dicembre 2022 ore 21 – TEATRO ALFIERI – CLAUDIO BAGLIONI IN CONCERTO – Dodici Note Solo Bis – Dopo il tutto esaurito dello scorso maggio, Claudio Baglioni torna ad Asti con le composizioni più preziose del suo repertorio, protagonista assoluto del concerto più appassionante della straordinaria carriera di un artista sinonimo di grande musica e poesia, vincitore del Premio Tenco 2022.

8 dicembre 2022 ore 21 – TEATRO ALFIERI – È L’ORA DELLA MAGIA (PARTE SECONDA) Christmas Gala organizzata in occasione del Magico Paese di Natale con ospiti il Sunshine Gospel Choir, coro di 40 elementi che nel 2020 ha partecipato a Italia’s got talent, e i comici dei programmi televisivi Zelig e Colorado Beppe Braida, Pistillo, Max Pierboni e Diego Casale.

9 dicembre 2022 ore 21 – TEATRO ALFIERI – SYMPHONY OF ROCK – Orchestra Sinfonica di Asti e Andrea Braido – Monferrato On Stage organizza l’incontro tra musica sinfonica e rock che vede protagonista l’Orchestra Sinfonica di Asti, diretta dal M° Silvano Pasini, e Andrea Braido, chitarrista di lunga esperienza che vanta collaborazioni con Vasco Rossi, Zucchero, Mina e molti altri.

22 dicembre 2022 ore 21 – TEATRO ALFIERI – EVENTO CONCLUSIVO CELEBRAZIONI CENTENARIO SEZIONE ALPINI DI ASTI – Ospite il Coro ANA Vallebelbo

9 marzo 2023 ore 21 – TEATRO ALFIERI – POJANA E I SUOI FRATELLI – Andrea Pennacchi – Dal palco di Propaganda Live arriva un personaggio che nasce dalla necessità di raccontare alla nazione le storie del nordest che fuori dai confini della neonata Padania nessuno conosceva. Eccolo qui, Franco Ford detto il Pojana, con tutti i suoi fratelli a raccontare storie con un po’ di verità e un po’ di falsità mescolate, per guardarsi allo specchio.

25 marzo 2023 ore 21 – TEATRO ALFIERI – CHICAGO 1917 – UNA VISIONE DI FUTURO – Teatro degli Acerbi – Un gruppo di artisti decide di mettere in scena la vita di un uomo straordinario di Chicago, ed insieme a lui uno spaccato di storia americana tra guerre, proibizionismo, jazz. Grazie a ricerche in una polverosa soffitta, musica e giochi teatrali si scoprirà, scena dopo scena, come il sogno di un uomo possa determinare la realtà di milioni di altri.

31 marzo 2023 ore 21 – SPAZIO KOR – LA CUCINA È CHIUSA – di Paolo Ferrero, con Alberto Barbi e Isabella Tabarini, regia Alessio Bertoli, produzione NIG – Una coppia di personaggi: il Ristoratore e la Cameriera. L’atmosfera che si respira in scena è simbolica, allusiva, greve di un indefinito “qualcosa” che dovrà presto succedere o rivelarsi. La banalità del chiacchiericcio quotidiano cede il passo – battuta dopo battuta – a un dialogo autentico…

22 aprile 2023 ore 21 – TEATRO ALFIERI – BIG ONE IN CONCERTO – Tributo ai Pink Floyd – Nati nel 2005, protagonisti di tour italiani ed esteri che li hanno consacrati come migliore tribute band floydiana in Europa, i Big One attingono a piene mani dai classici di tutta la produzione dei Pink Floyd, spaziando dal periodo psichedelico dei primi anni ’70 fino agli album più recenti, riproponendo in maniera fedele sonorità e arrangiamenti con i quali hanno fatto la storia del rock.

2023 (data da definirsi) ore 21 – SPAZIO KOR – PASOLINI – SOTTO GLI OCCHI DI TUTTI – Margot Theatre Company. Spettacolo vincitore del Premio Scintille 2022 – Uno spettacolo originale, dove la contaminazione tra i linguaggi della scena e la proposta teatrale di forte impatto visivo, fisico ed emozionale riesce a restituire le tematiche pasoliniane, in particolare il disagio e la “rabbia” di fronte al decadimento di una nazione e di una società.

Info biglietteria: L’ORA DELLA MAGIA PARTE 1 Ingresso a inviti scrivendo a inaugurazione.magciopaesenatale@gmail.com; PREMIO ASTI D’APPELLO Ingresso a inviti, disponibili per i non associati dal 15 novembre alla biglietteria del Teatro Alfieri; BRIVIDI IMMORALI Posto unico 23 €; ALPINI Ingresso libero; L’ORA DELLA MAGIA PARTE 2 Ingresso 30 € / 18 € disponibili su www.ciaotickets.com; CLAUDIO BAGLIONI IN CONCERTO

Platea e barcacce 100 €, I ordine palchi 95 €, II ordine palchi 85 €, III ordine palchi 69 €, loggione 45 €; SYMPHONY OF ROCK Platea e barcacce 40,25 € (+ diritti di prevendita) I e II ordine palchi 28,75 € (+ diritti di prevendita), III ordine palchi 23 € (+ diritti di prevendita), loggione 11,50 € (+ diritti di prevendita); POJANA E I SUOI FRATELLI Platea, barcacce, I ordine palchi 32 € (ridotto abbonati 28 €), II e III ordine palchi 28 € (ridotto abb. 24 €), loggione 24 € (ridotto abb. 22 €); CHICAGO 1917 Platea e barcacce 20 €, palchi e loggione 15 €; LA CUCINA È CHIUSA Prezzi biglietti in via di definizione; BIG ONE IN CONCERTO Platea, barcacce, I ordine palchi 38 € (ridotto abbonati 34 €), II e III ordine palchi 32 € (ridotto abb. 28 €), loggione 26 € (ridotto abb. 22,50 €); SPETTACOLO VINCITORE PREMIO SCINTILLE Ingresso libero

Biglietti disponibili alla cassa del Teatro Alfieri (tranne biglietti concerto Danilo Sacco, disponibili chiamando il 333.6678059 – 348.4436996), aperta dal martedì al venerdì con orario 10-17, e online su www.bigliettoveloce.it. Per informazioni e prenotazioni 0141.399057/399040. www.teatroalfieriasti.it

La Stagione è resa possibile grazie alla collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, oltre che al contributo di Regione Piemonte, MIC, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e Banca di Asti.