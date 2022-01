SANREMO – Sta per iniziare la 72esima edizione del Festival di Sanremo che si terrà dall’1 al 5 febbraio 2022. Sarà la prima kermesse musicale in piena pandemia ad avere il 100% di pubblico in sala a differenza dell’anno scorso con il teatro completamente vuoto.

Ma tra i membri dello staff aleggiano diverse preoccupazioni per quanto riguarda la variante Covid, con la Liguria tra le Regioni più colpite. Soprattutto in caso di positività di uno o più concorrenti, come era accaduto l’anno scorso per Irama che non si esibì sul palco ma venne mandata una registrazione della sua performance. Ma in caso di positività del conduttore cosa accadrebbe?

La risposta ci viene fornita da Fanpage che parla di una possibile sostituzione di Amadeus da parte di Antonella Clerici. La conduttrice non è nuova al palco dell’Ariston che lo ha calcato in passato sia in coppia con Bonolis che in solitaria. Un’altra possibilità potrebbe essere la conduzione da casa del Festival e quindi un primo Festival di Sanremo condotto da remoto, insomma in smart working. La speranza è che non si verifichi nulla di tutto ciò e che il conduttore designato possa essere presente nella serata dell’1 quando si apriranno le porte del festival.