PROVINCIA – Anche le telecamere di Rai 1 della trasmissione La Vita in Diretta Estate si sono accese sull’esperimento anti zanzare andato in scena ad Alluvioni Piovera. Ieri l’entomologo Asghar Talbalaghi ha condotto gli ultimi test. In tutto sono stati circa venti i volontari che, in due settimane, si sono fatti pungere per provare la nuova sostanza repellente progettata dai ricercatori dell’Università di Zagabria.

Tra circa dieci giorni i risultati saranno analizzati in occasione della prossima riunione dell’European Cooperation in Science and Technology, in Spagna. “Siamo solo all’inizio” ha sottolineato il dottor Talbalaghi a Radio Gold “per il momento questa sostanza (ricavata dalla curcuma e dall’eucalipto, ndr) non si è rivelata adatta a competere con i soliti spray o prodotti che utilizziamo di solito“.

Nel 2020 la sperimentazione però proseguirà, “magari col repellente incorporato in vestiti e non più solo in strisce di stoffa. Sono comunque molto soddisfatto, soprattutto nel vedere la buona volontà delle persone a farsi pungere ora sperando di non farsi più pungere in futuro. Altri seguiranno il nostro esempio e noi torneremo ad Alluvioni Piovera anche il prossimo anno, magari sempre durante la Sagra del Sedano. Io ho pronosticato che, tra due o tre anni, organizzeremo una sfilata di moda coi vestiti cuciti con stoffa anti-zanzare” ha concluso l’entomologo col sorriso.