PROVINCIA DI ALESSANDRIA – L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale ha diramato l’allerta gialla per possibili temporali previsti questo mercoledì pomeriggio fino alle prime ore di giovedì. In provincia la zona più colpita dovrebbe essere la Val Cerrina.

Secondo Arpa, infatti, nel corso del pomeriggio sono previste masse d’aria relativamente più fresca ed instabile in ingresso da est sulla Pianura Padana che porteranno rovesci e temporali sparsi.

Da giovedì mattina è poi previsto un progressivo miglioramento, con un esaurimento delle precipitazioni sulle aree di pianura.