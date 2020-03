AGGIORNAMENTO ORE 11.35: in giornata il sindaco di Tortona, Federico Chiodi, emanerà un’ordinanza che imporrà la chiusura di tutti i locali pubblici sul territorio comunale. “Non vogliamo rischiare una situazione simile a quella emersa nella sala da ballo La Cometa di Sale. Faccio un appello ai tortonesi: non uscite di casa se non strettamente necessario“ ha detto il primo cittadino.

AGGIORNAMENTO ORE 11.29 – Il dottor Giulio Scarsi, medico di famiglia nei paesi di Lerma, Mornese, Montaldeo e Casaleggio Boiro, è in quarantena fiduciaria dopo essere entrato in contatto con un paziente poi ricoverato a Novi Ligure e risultato positivo al coronavirus. Il medico, in isolamaneto dal 28 febbraio, ci ha raccontato la sua storia.

AGGIORNAMENTO ORE 11.23 – L’ospedale Santi Antonio e Margherita di Tortona è stato dichiarato zona rossa. Ad annunciarlo è stato il direttore del 118 del Piemonte Mario Raviolo presente nella struttura sanitaria. “Saranno bonificati i reparti di Ortopedia e Chirurgia, mentre è in isolamento quello di Medicina. Poi l’ospedale diventerà un Covid-19 Hospital dedicato ai malati di coronavirus“, ha spiegato.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – La provincia di Alessandria si è svegliata questa mattina con un’emergenza sanitaria in atto all’Ospedale Santi Antonio e Margherita di Tortona. Il nosocomio è stato chiuso “a tutela dei cittadini a causa di una criticità legata al coronavirus“, ha spiegato il sindaco Federico Chiodi.

Attualmente nell’alessandrino i contagiati accertati dal Covid-19 sono sei, mentre in Piemonte sono in tutto 63. L’Italia attualmente conta 2.263 malati e 79 morti di cui 55 in Lombardia, 18 in Emilia Romagna, tre in Veneto, 2 nelle Marche e una in Liguria. I decessi, ha spiegato il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, hanno colpito per lo più “persone anziane che hanno più 70 anni. Ci sono 80enni e 90enni alcuni dei quali con patologie pregresse“.