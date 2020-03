TORINO – Da Piero Angela a Jimmy Ghione, da Giorgio Chiellini a Bebe Vio. Sono solo alcuni dei 70 nomi di personaggi dello sport e dello spettacolo pronti a scendere in campo per partecipare a Webathon, la prima maratona web organizzata dalla Giunta e dal Consiglio regionale. L’idea è nata da Walter Rolfo, autore e conduttore televisivo, con lo scopo di raccogliere fondi per sostenere gli ospedali del Piemonte, il personale sanitario e acquistare nuovi dispositivi medici, necessari ad affrontare l’emergenza coronavirus.

L’evento è previsto per mercoledì 18 marzo dalle 12 alle 24 sul canale Instagram webathon.it e sui canali istituzionali Facebook della Regione Piemonte e del Consiglio regionale. In quell’occasione il web si trasformerà in una vera televisione interattiva per arrivare in modo capillare nelle case di tutti gli italiani chiamati a partecipare a una staffetta di solidarietà con un unico obiettivo: trovare risorse per sostenere gli ospedali del Piemonte, il personale sanitario e acquistare nuovi dispositivi medici, necessari ad affrontare l’emergenza Coronavirus.

“Webathon sarà un vero e proprio allenamento a essere positivi. Una maratona web, per dare alle persone 12 ore di strategie e pensieri, per imparare a sorridere e invitarle a donare e sostenere tutti coloro che stanno soffrendo e hanno bisogno di aiuto”, spiega Rolfo. Ogni personaggio avrà a disposizione 15 minuti per condividere pensieri, parlare di sé, raccontare storie, mostrare magie, cantare, insegnare a cucinare, per presentare il proprio personale metodo di allenamento alla felicità.