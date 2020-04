PIEMONTE – Oggi il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il sindaco di Torino Chiara Appendino e il prefetto di Torino Claudio Palomba accoglieranno all’Aeroporto di Torino Caselle il primo contingente di 21 medici volontari che il Governo ha messo a disposizione degli ospedali del territorio. Saranno accompagnati personalmente dal ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia.

Ad accoglierli per organizzare l’immediata operatività della squadra saranno presenti anche l’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi e il commissario straordinario per il coronavirus in Piemonte Vincenzo Coccolo.