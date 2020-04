PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Ancora una volta il Gruppo Amag contribuisce concretamente alla lotta al coronavirus. Ammonta infatti a 8 mila euro la donazione erogata alla raccolta fondi promossa dalle Fondazioni SolidAl e Cassa di Risparmio di Alessandria a favore degli ospedali della provincia.

“Desideriamo ringraziare i promotori per quanto stanno svolgendo a favore della nostra comunità nell’emergenza sanitaria da Covid 19” ha detto il presidente del Gruppo Amag Paolo Arrobbio “Desideriamo farvi partecipi del nostro sostegno, certi che potremo presto ricominciare a progettare il nostro futuro per una rinascita più forte”.

La quota raccolta fino ad oggi è un milione e seimila euro, “una cifra straordinaria“, come dichiarano i promotori Luciano Mariano, presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Antonio Maconi, presidente Fondazione Solidal: “Il nostro sentito grazie ad Amag, al presidente Arrobbio e a tutta la struttura, una realtà che si è unita al nostro popolo solidale per sostenere tutti i professionisti che ogni giorno sono impegnati in questa che è stata definita una vera e propria guerra. Abbiamo scelto come slogan #fermiamoloinsieme perché sapevamo che da soli non avremmo potuto raggiungere questo risultato, a tutti la nostra sentita e sincera gratitudine: anche Amag si è unita a questo nostro appello, a loro il nostro sentito grazie”.

500 mila euro sono già stati donati alla Azienda Ospedaliera di Alessandria e alla Azienda Sanitaria Locale e 60 mila alle Croci per il fondamentale servizio dei trasporti dei pazienti Covid.

Le donazioni effettuate dalle aziende a favore della campagna “PRO ASL-AO AL UNITI CONTRO COVID” potranno godere della deducibilità integrale dal reddito di impresa, come da decreto legge n. 18/2020 (cfr. art. 66, c. 2).

Ma la raccolta continua, perché il materiale va costantemente utilizzato e ciascun donatore può supportare e donare aiutando il proprio ospedale attraverso un bonifico intestato a PRO ASL-AO AL UNITI CONTRO COVID-19

IBAN IT52 S 05034 10408 000000005537, oppure sul sito della Fondazione SolidAl attraverso il circuito PayPal.