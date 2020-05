AGGIORNAMENTO ORE 08.17 – La fondazione SolidAl ha donato due nuovi ecografiall’Azienda Ospedaliera di Alessandria per diagnosticare, interpretare i sintomi e fare ricerca scientifica sul Covid-19.

AGGIORNAMENTO ORE 07.41 – La storia dell’alessandrina Giorgia Palmeri da metà marzo reclusa in casa in attesa di un tampone.

PIEMONTE – Dati estremamente parziali, seppur in calo quelli presentati ieri dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Un nuovo contagio, un decesso, nessun guarito. Numeri frutto anche di un cambio del conteggio per uniformarsi ai dati forniti a livello nazionale dalla Protezione Civile e che verranno da ieri raccolti alle 12 e non più alle 17 come avvenuto in questi mesi. Intanto ieri Istat ha diramato le percentuali sui decessi del primo trimestre del 2020 con la provincia di Alessandria che ha visto un incremento delle morti pari al 91%.