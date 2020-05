ALESSANDRIA – Il mercato di piazza Marconi di Alessandria cambia eccezionalmente data per un giorno. Il consueto ritrovo di banchetti alimentari è stato infatti anticipato a lunedì primo giugno per non cadere, come richiesto dagli stessi commercianti, in concomitanza con la Festa della Repubblica Italiana di martedì 2 giugno. Il mercato dovrà svolgersi con il rispetto di tutte le indicazioni e prescrizioni previste dalle normativa per il contenimento dell’emergenza Covid-19.