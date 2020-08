VALENZA – Secondo appuntamento dedicato alle elezioni di Valenza. Dopo l’idea della città futura ci soffermiamo sul lavoro. Abbiamo chiesto ai candidati Luca Ballerini, Alessandro Deangelis, Pierluigi Giordano e Maurizio Oddone quali politiche abbiano in mente per tutelare l’occupazione valenzana e come immaginano lo sviluppo della tradizione orafa. Ecco cosa hanno risposto:

ALESSANDRO DEANGELIS

1 Quali politiche ha in mente per tutelare l’occupazione valenzana?

Dato il forte legame tra occupazione e mondo orafo, quale realtà economica dominante a Valenza, rispondo alla domanda senza andare a considerare per il momento l’occupazione in relazione alla dimensione del commercio e dei servizi, certo che vi sarà occasione per farlo all’interno di questa rubrica.

Pertanto, le azioni da porre in essere per sostenere il lavoro, soprattutto alla luce delle gravi ed inedite conseguenze legate al Covid-19, dovrebbero essere, secondo la coalizione che rappresento, le seguenti: 1. Attivare un tavolo operativo quantomeno di livello regionale, perché si attui un ‘focus’ sul mondo orafo capace di orientare le Politiche del Piemonte nei confronti di uno dei più importanti Distretti produttivi della Regione. Questo perché la categoria possa strutturarsi quale gruppo di pressione anche a livelli superiori (Stato Italiano ed Europa) con lo scopo di agire su logiche macroeconomiche oggi penalizzanti il proprio mercato di riferimento (si pensi, ad esempio, all’abbattimento dell’IVA per i prodotti da materiale prezioso). 2. Supportare, alla luce delle difficoltà economico-finanziario-normativo del momento, le imprese cittadine perché investano in innovazione e in modelli organizzativi premiali (votati ad una sempre maggiore qualità) a prescindere dal brand e/o dalla grandezza, così come le forme di autoimprenditorialità varate da giovani che potrebbero presentarsi nel tempo. La Fondazione “Mani Intelligenti” può porsi come il naturale punto di partenza sul quale concentrare e avviare le politiche pubbliche nell’ambito delle attività produttive del territorio. 3. Ricorrere al cosiddetto “Contratto di insediamento” per favorire sgravi e incentivi (su strumenti da lavoro, su costo capannone e formazione) fino al 60%, nei confronti di nuovi insediamenti produttivi, orafi e non, da doversi incrementare con fondi comunali mirati.

2 Come ritiene si possa sviluppare la tradizione orafa valenzanaLa tradizione orafa locale oggi deve potersi sviluppare puntando esclusivamente su sé stessa, sulla propria Storia, ossia sulle specificità dei “saperi orafi” coltivati dai Maestri Valenzani nei decenni.

Ecco, quindi, che investire sulla formazione diventa un imperativo categorico per la Politica cittadina. Come? Innanzitutto proseguendo, pur nell’alternanza di maggioranze politiche diverse, le scelte sulla formazione intraprese in questi anni, unitamente ad una sinergia quanto più stretta con il Consorzio For.Al. e con le Scuole. Questo consentirebbe di incoraggiare politiche all’insegna di una positiva continuità a favore del tessuto produttivo locale. In secondo luogo, investendo nell’alta formazione e sui giovani (in età scolare e post), perché in un ambiente dinamico, creativo e tecnologicamente supportato, diverso dalla scuola tradizionale, si possano coltivare gli studenti di oggi per farne gli imprenditori orafi del futuro. Allo stesso modo, per valorizzare l’arte e la tradizione del territorio è importante immaginare la realizzazione di un Museo del Gioiello e dell’Oreficeria, che dovrà fondarsi su solide basi innovative e non convenzionali, che sappia dialogare con il visitatore per il tramite di tecnologie avanzate e sia centro di esposizioni non solo dell’Arte cittadina da un punto di vista storico, bensì anche della cultura mondiale.

PIERLUIGI GIORDANO

1 Quali politiche ha in mente per tutelare l’occupazione valenzana?

Premettendo che un’amministrazione comunale ha poche competenze sulle attuazioni di politiche attive sul lavoro e chi dice il contrario sa che sta mentendo consapevolmente e in questo momento, oltre che per lo specifico legato all’emergenza sanitaria, sicuramente si dovranno attuare delle scelte che non siano di puro assistenzialismo ma che siano di supporto alle intenzioni dei nostri concittadini imprenditori e non mi rivolgo solo a quelli del campo orafo, ma anche ai piccoli operatori economici che ogni giorno incontriamo nella nostra vita comune. Ad esempio rendere stabile, con opportune regole, ma non inapplicabili, la possibilità per le attività di ristorazione, bar e simili, di poter continuare ad esercitare senza costi aggiuntivi, nemmeno indiretti, all’esterno delle proprie attività. In sintesi dobbiamo operare per riportare il marchio “VALENZA” ai livelli che competono e che sono alla portata della comunità.

2 Come ritiene si possa sviluppare la tradizione orafa valenzana

La tradizione orafa valenzana va sostenuta in molteplici forme. Non dobbiamo cadere nell’errore di ripudiare il contoterzismo ma nello stesso tempo dobbiamo mettere in atto tutte quelle scelte non solo economiche che rendano nuovamente appetibile il prodotto valenzano anche al di fuori dei circuiti rigidi del contoterzismo stesso. Vanno rilanciate ed attuate azioni reali e non da salotto per rimettere il ruolo di Valenza e dei suoi artigiani orafi all’apice del mercato orafo in maniera diretta e inequivocabile. Quindi sarà necessario e consequenziale riallacciare un discorso di filiera con tutti gli altri settori merceologici presenti e con tutta la realtà territoriale per cogliere le opportunità che già solo il nome di Valenza rappresenta nel mondo intero.

MAURIZIO ODDONE

1 Quali politiche ha in mente per tutelare l’occupazione valenzana?

Per tutelare l’occupazione valenzana occorre attuare una sinergia tra diversi attori: Fondazione Mani Intelligenti, DiValenza, Istituto Cellini, Foral, associazioni di categoria e, ovviamente il Comune e tutti gli altri soggetti istituzionali, ognuno nell’ambito delle sue competenze per sviluppare in Valenza insediamenti produttivi e creare le condizioni, anche con sgravi fiscali, che ne favoriscano la loro presenza nella Città di Valenza

2 Come ritiene si possa sviluppare la tradizione orafa valenzana

La tradizione orafa valenzana è parte integrante della comunità valenzana, quella che l’ha resa celebre in tutto il mondo con le opere di arte e bellezza dei suoi lavoratori. Occorre che il Comune lavori in sinergia con Mani Intelligenti, DiValenza, il Foral, l’Istituto Cellini per attuare un pieno coinvolgimento dei maestri orafi in iniziative mirate a garantirne il proseguimento negli anni a venire.

LUCA BALLERINI

1 Quali politiche ha in mente per tutelare l’occupazione valenzana?

Politiche di sviluppo, creando una corsia preferenziale per l’avvio dei nuovi insediamenti produttivi ed organizzando un meeting annuale con venture capitalist internazionali per portare investitori su Valenza. Politiche di protezione identificando nel Comune un possibile garante di un fondo di garanzia per l’anticipo della cassa integrazione in situazione di criticità.

2 Come ritiene si possa sviluppare la tradizione orafa valenzana

Continuando ad investire sulla formazione. Il modello Valenza costruito in questi ultimi anni consente alle nuove generazioni di entrare da subito in un percorso di orientamento verso a cultura del gioiello a partire dalle medie per prosegue con il Liceo attraverso l’alternanza strutturata e successivamente l’apprendistato di primo livello. Abbiamo l’ambizione di aprire il primo Liceo del Gioiello e dal prossimo anno un Istituto tecnico Superiore dedicato ai processi produttivi del gioiello. A questo si aggiunge l’avvio di collaborazione con il Politecnico di Torino e con il For.Al per la ricerca di soluzione formative innovative.