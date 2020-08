ASTI – Si apre venerdì 28 agosto AstiTeatro 42, lo storico festival teatrale alla sua quarantaduesima edizione e dal 2017 sotto la direzione artistica di Emiliano Bronzino, regista diplomato al Teatro Stabile di Torino, sotto la direzione artistica di Luca Ronconi, per il quale ha lavorato come suo assistente alla regia per anni.

AstiTeatro 42 si terrà dal 28 agosto al 6 settembre e nei 10 giorni di festival, con i suoi 23 spettacoli in programma, consolida la sua vocazione per la drammaturgia contemporanea, con 5 prime nazionali e 7 prime regionali, ospitando ben 6 vincitori di Premi Ubu degli ultimi anni. Tra le location principali, alle quali si aggiungono piazze e cortili come in una grande costellazione, ci sono le chiese sconsacrate del centro storico di Asti (L’ex Chiesa del Gesù al Michelerio, lo Spazio Kor, il Diavolo Rosso), affascinanti spazi riconvertiti in sale teatrali.

Due le missioni che Bronzino ha deciso di affrontare nella direzione artistica di AstiTeatro: generare un bene al servizio della Città di Asti e del suo territorio, in collaborazione con il sindaco Maurizio Rasero e l’assessore alla Cultura Gianfranco Imerito, e consolidare l’identità del festival e il suo ruolo nel panorama nazionale. “Ripensare AstiTeatro in tempo di Covid 19, significa prima di tutto immaginare percorsi per ricollegare il pubblico al festival. Il nostro desiderio è quello di ricostruire una socialità intorno allo spettacolo dal vivo”, spiega Bronzino. Il carattere del festival è incentrato sulla ricerca della nuova drammaturgia italiana e due sono i filoni di riferimento: un focus di riflessione delle nuove generazioni sulla sostenibilità ambientale e il rapporto tra generazioni. “Nella ricerca di una risposta a questi interrogativi ci siamo ispirati all’immaginario della “Guida galattica per autostoppisti” (libro che ho amato e riletto più volte nella mia vita)”, racconta il direttore artistico,“che risponde con semplicità e ironia a tutte le grandi domande, cercando così di guardare al futuro con un po’ di leggerezza”.

AstiTeatro 42 è organizzato dal Comune di Asti nell’ambito del progetto di rete Patric (Polo astigiano per il teatro di ricerca e di innovazione contemporaneo), sostenuto dal 2018 dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del Bando triennale per le Performing Arts 2018-2020, grazie al prezioso sostegno di Regione Piemonte, Fondazione CrAsti, Fondazione CRT, MIBACT, Fondazione Piemonte dal Vivo e ASP.

PROGRAMMA DEL FINE SETTIMANA DA VENERDI’ 28 A DOMENICA 30 AGOSTO

Venerdì 28 agosto dalle 18 anteprima con i Narratempo e “N’a vira a n’Ast iera n’ostu”: i partecipanti saranno accompagnati a gruppi limitati (con prenotazione obbligatoria alla biglietteria del Teatro Alfieri) da Giuseppe Barla, Mario Galliano, Renzo Moretto, Piero Musso e Alessandro Viale in un percorso teatrale tra le vie del centro storico di Asti, alla scoperta delle vecchie osterie, con partenze da Piazza Statuto e da Piazza San Giuseppe, con finale alle ore 19,30 nel cortile della Cascina del Racconto.

Il festival si apre alle 21,45 in piazza San Secondo con “On the road”, spettacolo di circo contemporaneo e arti performative curato da ArteMakìa, compagnia guidata dall’artista e regista Milo Scotton. La “festa di apertura” si sposta alle 23.15 al Cortile del Michelerio per la proiezione del film “Guida galattica per autostoppisti” di Garth Jennings, in collaborazione con il Circolo Cinematografico Vertigo.

Tutti gli eventi della prima giornata del festival sono a ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili.

Sabato 29 agosto alle 19,30 allo Spazio Kor Eleonora Danco è autrice e protagonista di “dEVERSIVO”, atto unico dissacrante sul teatro e sulla vita ispirato all’opera di Robert Rauschenberg, fotografo e pittore americano vicino alla pop art.

Alle 18 e alle 23 alla Chiesa del Gesù va in scena “Quando diventi piccolo”, di e con Massimiliano Loizzi, attore de ilTerzoSegretoDiSatira, capocomico e autore dei MercantidiStorie: tratto dall’omonimo romanzo, è la storia di un uomo, e di come la sua ragazza e i suoi figli gli abbiano salvato la vita.

Alle 21,30 al cortile del Michelerio, in collaborazione con Attraverso festival, il nuovo spettacolo di Claudio Bisio e Gigio Alberti “Ma tu sei felice?”, nato durante il lockdown e tratto dall’omonimo libro di Federico Baccomo, una chiacchierata tra amici al bar apparentemente normale che si rivelerà essere qualcosa di più.

Domenica 30 agosto alle 18 nel cortile dell’Archivio Storico Lorenza Zambon presenta il suo nuovo spettacolo in prima nazionale “La montagna vivente”, liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Nan Shepherd, con musica dal vivo di Marco Remondini. Alle 20 al Teatro Alfieri Lino Musella presenta “The Night Writer. Giornale notturno” di Jan Fabre, per il quale ha vinto il Premio Ubu 2019 come migliore attore, un flusso di coscienza tratto dai diari personali dell’autore.

Alle 22 nel cortile del Michelerio “In nome del padre”, che segna il ritorno di Mario Perrotta al festival, uno sguardo sul presente per indagare quanto profonda e duratura è la mutazione delle famiglie millennial e quanto di universale resta ancora.

Novità della quarantaduesima edizione di AstiTeatro “Pensiero profondo – 4 chiacchiere con gli artisti sulla vita, l’universo e tutto quanto”, aperitivo tutti i giorni alle 18 al Diavolo Rosso con i protagonisti del festival. Calendario di questo fine settimana: 28 agosto Eleonora Danco intervistata da Carlo Francesco Conti, 29 agosto Lorenza Zambon intervistata da Gianluigi Porro, 30 agosto Mario Perrotta intervistato da Emiliano Bronzino.

Altra novità “Spectrum – il pianeta allo specchio”, laboratorio ispirato ai temi degli spettacoli del festival realizzato in collaborazione con Fridays For Future Asti, per parlare dell’impatto dell’uomo sull’ambiente e disegnare nuovi modelli di sostenibilità. Le attività si terranno il 29 agosto e il 5 settembre (ore 15 e 16,30) nel cortile interno del Diavolo Rosso. Prenotazione obbligatoria chiamando il 349.1781140 o scrivendo a [email protected]

Come ogni anno sarà aperta durante il festival tutte le sere l’osteria il Gat Rustì, in via Bonzanigo. Inoltre una serie di ristoranti offriranno agli spettatori un menu al prezzo convenzionato di 15 euro: Becheri, Diavolo Rosso, Enoteca Pompa Magna, Laura’s Restaurant, Pizzeria Tre Re, Oeuf, Tacabanda e Tastè Vin.

Prevendita biglietti presso la biglietteria del Teatro Alfieri, Per informazioni e prenotazioni 0141.399057 – 0141.399040.

Biglietti

10 euro intero; 8 euro ridotto abbonati stagione Teatro Alfieri, over 65, possessori Kor Card e tessera Plus Biblioteca Astense; 5 euro ridotto operatori.

Ingresso libero per l’anteprima dei Narratempo (prenotazione obbligatoria), l’apertura con On the road e per la visione del film Guida galattica per autostoppisti. Biglietto per la visione di Elio Germano “La mia battaglia” 25 euro cena inclusa (spettacolo fuori abbonamento, 35 posti disponibili a replica presso il Ristorante Oeuf, per prenotazioni: 3491781140).

Abbonamenti

Abbonamento a 10 spettacoli: 80 euro

È inoltre disponibile la card “AstiTeatro under25”, riservata ai giovani sotto i 25 anni, che dà diritto a 5 ingressi gratuiti, fino ad esaurimento disponibilità.

