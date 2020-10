ALESSANDRIA – Dopo aver vinto la prima manche contro l’Abruzzo, lo chef Beppe Sardi torna in televisione per tenere alto il nome del Piemonte. Questa sera, mercoledì 28 ottobre 2020, alle 19.30 il ‘nostro’ Beppe tornerà a spadellare davanti alle telecamere di Tv8 nella trasmissione Cuochi d’Italia All Stars.