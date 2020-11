PIEMONTE – A proposito del prossimo vaccino anti coronavirus il presidente del Piemonte Alberto Cirio ha annunciato che la nostra regione farà affidamento, per la conservazione, alla città di Casale Monferrato, “capitale della tecnologia del freddo“: “Come Piemonte siamo pronti per quanto riguarda il sistema della conservazione, visto che il vaccino dovrà restare a -70/80 gradi. Da questo punto di vista so che a Casale si sono già attivati per essere pronti. Sulla somministrazione mi auguro” ha poi concluso il Governatore “che il Governo incarichi l’Esercito e che il vaccino venga somministrato prima agli anziani e al personale sanitario”.