Comitato di Spinetta e i soldi della Solvay: “li usi per uno screening sanitario sulla popolazione”

ALESSANDRIA – Il Comitato Stop Solvay contesta con fermezza la disponibilità dell’amministrazione nell’accogliere il sostegno della Solvay in alcune iniziative destinate alla cittadinanza.

La polemica è in particolare contro il sindaco, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, e il suo impegno nel “favorire” gli incontri tra Solvay e altri enti “riuscendo “addirittura” a elemosinare 75.000 euro per l’ospedale di Alessandria. Settantacinquemila euro da un polo chimico che fattura 850 milioni, da una multinazionale, potenza mondiale nel settore della chimica, che fattura più di 10 miliardi l’anno“.

Una accusa che si unisce alla contestata richiesta di finanziare un nuovo ponte sulla Bormida come opera compensativa e al contributo per il centro vaccinale dell’ex caserma Valfrè.

Il Comitato per questo ha chiesto all’amministrazione di farsi parte attiva e a mutuare l’atteggiamento delle istituzioni in New Jersey dove è stato imposto uno screening sanitario sulla popolazione. “Se proprio Solvay deve stanziare dei soldi per una qualsivoglia opera di tutela pubblica, lo deve fare per uno screening sanitario della popolazione” e capire così l’impatto della produzione sulla salute pubblica. “In Europa si stimano costi sanitari fra i 52 e gli 84 miliardi di euro all’anno relativi alle conseguenze dell’inquinamento da Pfas” conclude il comitato che continua la battaglia per impedirne la produzione.