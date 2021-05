Scontro tra due paracadutisti a Casale: la prima ricostruzione dell’incidente

CASALE – Sono entrambi ricoverati in ospedale in prognosi riservata i due paracadutisti che, questo pomeriggio, si sono scontrati in aria al campo di volo di Casale Monferrato. L’impatto sarebbe avvenuto intorno alle 17.30 a circa 25/30 metri di altezza. Entrambi hanno riportato diversi traumi. Quello in condizioni più gravi, in codice rosso, è un 45enne di Coniolo, mentre l’altro paracadutista ha 54 anni e vive ad Alessandria.

paracadutisti casale incidente 3 paracadutisti casale incidente 2 paracadutisti casale incidente 4 paracadutisti casale incidente 5 paracadutisti casale incidente 6 Condividi:

Secondo una prima ricostruzione uno dei due si trovava più in alto rispetto all’altro e si sarebbe scontrato con la traiettoria del compagno. Entrambi hanno conseguito il brevetto di paracadutismo ma hanno alle spalle un differente numero di lanci. Sono ancora in corso le indagini dei Carabinieri di Casale, guidati dal Capitano Christian Tapparo. I due paracadute saranno sequestrati per effettuare tutte le verifiche del caso.