Il Giro d’Italia non salirà al Mottarone, Cirio: “Gesto doveroso di rispetto per le vittime”

PIEMONTE – Il Giro d’Italia non passerà dal Mottarone. Rcs e l’organizzazione della corsa rosa hanno accolto l’appello della Regione Piemonte, dopo la tragedia avvenuta domenica scorsa a Stresa. “Ringraziamo gli organizzatori per aver compreso subito, fin da ieri mattina, il perché del nostro appello e per averlo accolto nonostante la complessità logistica di modificare in extremis il percorso di una gara di portata internazionale come la Maglia Rosa” ha detto il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio “Non salire al Mottarone ci sembrava però un gesto doveroso di rispetto nei confronti delle vittime di questa tremenda tragedia e delle loro famiglie”.