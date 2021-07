Vaccini: grande adesione in Piemonte dei 12-19enni. Cirio: “Segnale molto positivo”

PIEMONTE – In occasione della visita in Piemonte del Commissario Francesco Paolo Figliuolo, il presidente Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Icardi hanno fatto il punto sulla campagna vaccinale e sulla seconda edizione del progetto “Scuola sicura”. Riferendosi al primo giorno di inizio della vaccinazione ad accesso diretto anche senza prenotazione per la fascia di età 12-19 anni negli hub delle Asl di appartenenza, il presidente Cirio e l’assessore Icardi hanno affermato che “temevamo un po’ di freddezza, invece stiamo vedendo l’esatto contrario e dai giovani arriva un segnale molto positivo”.

“In Piemonte sono state finora somministrate 4.6 milioni di dosi, metà della popolazione piemontese ha già completato il ciclo vaccinale e puntiamo al 70-80% per l’autunno”. Presidente e assessore hanno poi sottolineato che “abbiamo superato il target che la struttura commissariale ha dato al Piemonte, con oltre il 100,94% dell’obiettivo Figliuolo: abbiamo tenuto una media di 40.000 dosi giornaliere, ma la nostra capacità testata è di 70.000 e la nostra speranza è di poter avere dei vaccini in più”.