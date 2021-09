Fino a venerdì tamponi gratis al mondo della scuola: in provincia aperti cinque punti al pomeriggio

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – In concomitanza con l’avvio dell’attività scolastica Asl di Alessandria ha rimodulato gli orari in cui è possibile usufruire dei tamponi antigenici gratis per il personale della scuola e per gli studenti. Per agevolare il più possibile l’accesso a questa iniziativa di prevenzione prevista nell’ambito del Piano Regionale Scuola Sicura, nel corso della settimana l’attività di screening sarà disponibile nel pomeriggio, dalle 14 alle 17.

Ecco i cinque punti aperti in provincia, al pomeriggio, da martedì 14 settembre a venerdì 17 settembre:

Alessandria , Via Palermo 17

, Via Palermo 17 Tortona , Via Milazzo 1

, Via Milazzo 1 Acqui , Via Alessandria 1

, Via Alessandria 1 Casale , Piazza D’armi 1

, Piazza D’armi 1 Novi, via Papa Giovanni XXIII, 1

L’iniziativa è riservata agli studenti dai 6 ai 19 anni, al personale scolastico e della formazione professionale (docente e non docente), agli autisti e ai controllori del trasporto scolastico locale. Da fine settembre verranno avviati altri programmi di screening gratuiti su base volontaria, sempre secondo quando indicato dal Piano Scuola Sicura consultabile sul sito della Regione Piemonte.