Gli eventi per la Festa dell’Immacolata in provincia di Alessandria

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Ad Alessandria oggi si festeggia l’Immacolata con una Grande Parata di Natale. Nell’ambito del calendario di appuntamenti di AxChristmas di Confcommercio, alle 17 lungo Corso Roma, si muoveranno a suon di musica trampolieri con tamburi e percussioni. La parata è a cura di Ema70.

All’interno dei giardini della stazione di Alessandria anche questo mercoledì 8 dicembre si potranno trovare prodotti natalizi e idee regalo nella 14 casette di legno del Mercatino di Natale, quest’anno illuminato anche da una sfera natalizia di circa 3.5 metri di altezza e un pacco di Natale con fiocco, alto circa 5 metri. Altrettanto colorata e luminosa anche la ruota panoramica tornata ad Alessandria per “Natale ai giardini”, l’evento di marketing urbano, ideato e promosso da Confesercenti.

Sempre ai giardini della stazione di Alessandria laboratorio dedicato ai più piccoli nella Casetta Luminosa di CulturAle. Questo pomeriggio, dalle 16 alle 17.30, i bambini potranno divertirsi ad addobbare “L’albero degli artisti”. L’albero verrà poi sistemato al Museo Civico di Palazzo Cuttica, insieme ad alcune immagini dei piccoli che si saranno cimentati nel laboratorio di addobbo natalizio.

A Valenza si festeggia il giorno dell’Immacolata con l’evento organizzato dall’Amministrazione comunale e dalla Pro Loco, dalle 9 alle 19 terrà accese le vetrine dei negozi lungo Corso Garibaldi e le vie del centro dove troverete anche un mercatino enogastronomico e stand di hobbisti. Lungo Corso Garibaldi, all’altezza di piazzetta Verdi, sarà allestito il punto ristoro della Pro Loco do Valenza, coperto e riscaldato, dove gustare anche dell’ottima farinata. Panettone, dolci, cioccolata calda e vin brulè verranno serviti all’interno del Villaggio di Babbo Natale allestito in piazza XXXI Martiri, da Pro Loco, Gruppo Alpini, CRI, Avis e LC Valenza Adams e dove alle 17 verrà acceso l’albero di Natale della Città di Valenza, con l’esibizione del Coro Joy Gospel Singers e la partecipazione delle Confraternite e della Consulta del Volontariato.

Prima edizione dei Mercatini di Natale a Cuccaro Monferrato. La giornata di festa, organizzata dalla proloco cuccarese con il patrocinio del Comune di Lu e Cuccaro Monferrato, in collaborazione con la pro loco Luese, Beach in Lu, Scatta in collina e Al pais d’Lu, porterà nel cuore di Cuccaro Monferrato più di 50 bancarelle con tante idee regalo. Dalle 9 aprirà la casetta di Babbo Natale e dalle stessa ora partirà anche il trenino che fino alle 17 vi accompagnerà a fare un tour panoramico tra le due Big Bench. Tra gli eventi in programma anche la camminata solidale organizzata da Stella Bianca, con partenza alle 10.30 e il take away a base di prodotti tipici dalle 12 e per tutta la giornata presso la proloco cuccarese. Durante l’intera giornata potrete gustare anche dell’ottima farinata al Bazar Cafè, assaporare altre prelibatezze a La dispensa di Irene, visitare le cantine di Lu e Cuccaro, il Museo San Giacomo di Lu, aperto dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, e il Museo Cristoforo Colombo a Cuccaro. Alle 17, poi, aperitivo con musica e Dj set e accensione dell’Albero di Natale in piazza Gherzi a Lu.

Inizia questo mercoledì 8 dicembre “Natale a Novi”, il calendario di appuntamenti natalizi organizzati dall’Amministrazione comunale. Cuore delle iniziative sarà la tensostruttura appositamente installata nell’androne di Palazzo Dellepiane, nel cuore del centro storico della città, dove fino al 6 gennaio si terranno eventi che coinvolgendo una sessantina di operatori commerciali. Oggi, dalle 10 alle 19, sarà protagonista il Mercato delle De.Co. (denominazioni Comunali) del Distretto del Novese. I visitatori potranno trovare prodotti di qualità come salumi, ceci di Merella, canestrelli, amaretti, baci di dama, birra artigianale, grappa, torta di riso e altre prelibatezze. In programma, il giorno dell’Immacolata, anche i Canti di Natale della Corale Novese negli androni del centro storico. Durante tutte le festività natalizie l’androne di Palazzo Dellepiane ospiterà anche il Presepe Monumentale di Natale Panaro. A Natale a Novi Ligure sarà anche possibile pattinare sul ghiaccio in piazza Pernigotti.

Tortona questo mercoledì accende ufficialmente l’atmosfera natalizia. La città si illuminerà a festa con nuove installazioni 3D, realizzate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria in partnership con l’Amministrazione Comunale. Ad accendere lo spirito natalizio non saranno solo luci e installazioni luminose. Tortona, infatti, ha messo a punto anche un calendario di spettacoli ed eventi che prenderanno il via oggi pomeriggio con “Christmas Songs”. Gli allievi e gli insegnanti della Civica Accademia “Lorenzo Perosi” , dalle 16,30, regaleranno un pomeriggio di musica ai tortonesi esibendosi in tre punti del centro città: piazza Arzano, piazza Duomo e piazzetta San Michele.

Ad Acqui Terme Babbo Natale oggi aspetta tutti i bambini nella sua casetta in Piazza Italia dalle 15.30 alle 18. Nel villaggio di Babbo Natale, tra le casette con tante idee regalo, i più piccoli potranno divertirsi con la Baby dance, truccabimbi e palloncini con i personaggi di UfficiodiBabboNatale.it dalle 10.30 alle 12.30 in Corso Italia. In piazza Italia dalle 15 alle 18.30 è in programma uno spettacolo di burattini. Ad animare la festa dell’Immacolata nella Città termale sarà anche il concerto itinerante del Coro Alpini “Acqua Ciara Monferrina”, al via dalle 16.30.

Durante il periodo natalizio il Castello del Monferrato di Casale ospiterà mostre, incontri e manifestazioni. Fino al 12 dicembre si potrà ammirare la collettiva d’arte Mosaico del Circolo culturale Ravasenga e ediverse esposizioni dedicate al Natale e non solo, come quella dedicata al centenario delle mitiche Moto Guzzi (fino al 19 dicembre) o i percorsi espositivi di Matteo Dossola (fino al 30 gennaio), di Jorrit Tornquist con Claudio Rotta Loria (fino al 30 gennaio) e della Mail Art (fino al 9 gennaio). Dall’8 al 19 dicembre, infine, il Centro Doc Paolo Desana proporrà gli ormai tradizionali presepi nei ceppi di vite. Nel calendario di eventi natalizi di Casale Monferrato anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio, allestita fino al 9 gennaio in piazza Castello, di fronte al Teatro Municipale.

Mercoledì 8 dicembre a Ovada mercatino dell’antiquariato, a cura di Pro Loco di Ovada e Monferrato Ovadese.

Serravalle Scrivia festeggia l’Immacolata con “Illuminiamo il Natale”. Dal mattino e per tutta la giornata Mercatino di Natale in piazza Vittorio Veneto. In Piazza Paolo Bosio, alle 14.30, Babbo Natale e il suo Elfo accoglieranno i bambini con musica, simpatiche attività e la “Posta di Babbo Natale”. Dalle 15.30 spettacolo teatrale dedicato alle Fiabe di Natale con Ombretta Zaglio che culminerà con l’accensione del grande Albero di Natale. Durante tutto il pomeriggio in Piazza Paolo Bosio tante golosità natalizie preparate dalla Pro Loco, dagli Alpini e dalla Croce Rossa. Le vie del centro saranno inoltre animate da spettacoli di giocoleria a cura dei “Soleone” del Thabarwa Cente EU.

Questo mercoledì 8 dicembre ultimo appuntamento al Teatro Ambra di Alessandria con gli spettacoli a cura del Teatro della Juta. Alle 17 andrà in scena “Buon Natale Signor Scrooge” . Il famoso classico natalizio inglese prende nuova vita grazie all’uso di marionette e pupazzi e contamina la storia classica con un divertimento tutto nuovo. Lo spettacolo è adatto a tutta la famiglia, in particolare ragazzi dai 6 agli 11 anni. Costo biglietti: 10 euro + 2 euro costi prevendita. Tutti i biglietti per gli spettacoli sono acquistabili presso la segreteria del DLF (Viale Brigata Ravenna, 8 Alessandria) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, oppure online sul portale www.diyticket.it.

