Cake Star torna in provincia di Alessandria: dolce sfida tra Valenza, Casale e Ovada

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – La trasmissione Cake Star torna in provincia di Alessandria dopo la scoppiettante puntata dell’anno scorso su Alessandria che aveva eletto vincitrice l’Elvezia di Novi Ligure. Questa volta però Damiano Carrara e Katia Follesa spazieranno tra Casale, Valenza e Ovada per una puntata chiamata “Monferrato“. I due conduttori da anni girano l’Italia per visitare le migliori pasticcerie, assaggiarne le specialità ed eleggere così la vincitrice, determinata dalla somma dei singoli pasticceri in gara, cui si aggiungono i giudizi di Damiano e Katia.

Questa volta le telecamere si sono accese sulla pasticceria Roberta di Valenza, Ninin di Casale e Bottaro e Campora di Ovada. Le immagini sono state girate a novembre durante due giorni di full immersion per i pasticceri alessandrini che hanno proposto le loro specialità come le torte alla nocciola, i baci o la pasticceria mignon. Bocche cucite sull’esito della sfida ma la garanzia che questa volta “tutti sono stai fondamentalmente onesti nelle valutazioni“. La trasmissione è già disponibile su Discovery Plus e andrà in onda in chiaro su Realtime venerdì 29 aprile 2022 (canale 31 del digitale terrestre).