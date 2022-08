“Almeno un incidente al mese nel solito incrocio. Serve una telecamera”: lo sfogo di una residente di via Bensi

ALESSANDRIA – “Non ne possiamo più”. Questo l’amaro sfogo di una cittadina di Alessandria, residente in via Maria Bensi, al quartiere Cristo di Alessandria, dopo l’ennesimo incidente avvenuto martedì pomeriggio all’incrocio con via Casalcermelli e che, purtroppo, ha provocato il ferimento di un 59enne, portato in Ospedale in gravi condizioni. “Vivo da circa 40 anni qui e da almeno 20 la situazione è peggiorata. Soprattutto negli ultimi 5 anni non esagero a dire che ogni mese, in media, si verifica un incidente, lieve o, purtroppo, anche di grave entità come è successo in passato. Basti solo pensare che lunedì, due giorni fa, abbiamo visto due macchine a forte velocità che sembrava si volessero sorpassare a vicenda, come in una gara di corsa”. Già ieri sera anche la Commissione Sud, proprio su questo tema, ha sollecitato Palazzo Rosso.

“Abbiamo paura a uscire di casa” ha aggiunto la signora che ha poi fatto un appello alla politica: “Si deve intervenire presto, magari con un dissuasore di velocità, una telecamera o un autovelox. Ma si deve fare qualcosa. In passato lo avevo già segnalato. Ci sono alcune moto che quasi non si vedono da quanto vanno veloce, sentiamo solo il rumore. Ripeto, abbiamo paura a uscire di casa. Non se ne può più. Non c’è rispetto. Non è possibile che si vada avanti così senza fare nulla”.

Si era parlato proprio di questo argomento nella commissione Sviluppo del Territorio dello scorso 11 agosto: “Occorre valutare un intervento di moderazione del traffico con l’inserimento di una rotonda” aveva detto l’assessore ai Lavori Pubblici Michelangelo Serra.