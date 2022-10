Sanificati i portici sotto l’ex Banca d’Italia. Il sindaco Abonante: “Farò un’ordinanza per mantenere l’area pulita”

ALESSANDRIA – Lunedì il sindaco di Alessandria, Giorgio Abonante, predisporrà un’ordinanza per imporre “decoro e pulizia” sotto i portici dell’ex Banca di Italia. Letta la segnalazione di un lettore del nostro sito, Franco, rispetto alla sporcizia al pungente e fastidioso odore di urina nel tratto tra via Dante e Piazza della Liberà, l’amministrazione ha chiesto ad Amag Ambiente di intervenire. Gli operatori hanno pulito e sanificato i portici, come ha spiegato su Facebook il vicesindaco Marica Barrera e ha poi confermato anche il nostro lettore, questo sabato rimasto piacevolmente colpito nel trovare l’area sotto i portici “non più maleodorante”.

Obiettivo dell’amministrazione, ora, è di mantenere l’area più a lungo possibile come è questo sabato. Lunedì gli uffici di Palazzo Rosso si metteranno al lavoro per risalire ai proprietari dell’ex sede della Banca d’Italia. Lo stabile, e relativo portico, non sono del Comune, ha ricordato il sindaco Giorgio Abonante. A marzo del 2021 il palazzo era stato messo in vendita e ora bisognerà capire se sia ancora di proprietà dello Stato o se si sia concluso qualche atto di vendita con nuovi proprietari. A quel punto scatterà il provvedimento del primo cittadino: “Tutte le settimane facciamo ordinanze di questo tipo anche per altre aree” ha voluto precisare Giorgio Abonante. Sindaco e assessori “girano la città” e “vedono i problemi”, compresi gli stabili privati “mal tenuti o non in sicurezza”.

L’amministrazione, ha aggiunto il sindaco, sta monitorando con attenzione “tutte le situazioni problematiche” che segnalano i cittadini. I contatti con le forze dell’ordine “sono quotidiani e continui” rispetto al problema delle baby gang e alle scorribande di un gruppo di giovani che si muovono tra via San Lorenzo e via San Giacomo della Vittoria. Il sindaco dieci giorni fa è stato personalmente anche nella piazzetta vicino all’Hotel Royal al quartiere Cristo, dove i cittadini e gli stessi titolari della struttura alberghiera denunciano da tempo bivacchi notturni, liti, schiamazzi e atti di vandalismo. È stato lo stesso sindaco, sempre una decina di giorni fa, ad accorgersi anche della presenza di alcune persone nel cantiere dell’ex ospedale militare.

In caso di episodi violenti l’intervento deve essere “durissimo e immediato” ha chiarito il sindaco di Alessandria ma per problemi di pulizia, decoro o bivacchi, un’ordinanza non è la panacea di tutti i mali, così come spesso non lo sono neppure i controlli e le sanzioni. In alcuni casi serve la collaborazione dei cittadini, basti pensare alla recente ordinanza con le regole per i proprietari di cani. In altre situazioni la soluzione è “più complessa” di quanto possa apparire. “Se ci sono persone che bivaccano io posso fare un’ordinanza, mandare i vigili e allontanarle ma non basta. Servono soluzioni anche sotto il profilo sociale. Nel caso delle persone che erano nel cantiere dell’ex ospedale militare abbiamo iniziato a lavorare con il Cissaca per offrire delle soluzioni dignitose, per quanto temporanee, per evitare una situazione che potrebbe essere potenzialmente pericolosa per loro e che certamente crea un disagio perché lì ci sono angoli dove la sporcizia è arrivata a livelli inaccettabili. Come amministrazione siamo attenti alle segnalazioni dei cittadini e interveniamo. Il nostro è un lavoro quotidiano e speriamo che questo lavoro continuo porti risultati ma, ripeto, non è sempre semplice o immediato”.