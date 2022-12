Luoghi del Cuore, raccolte 15 mila firme per la Chiesa S. Maria di Castello: “Grande risultato in poco tempo”

ALESSANDRIA – Alla fine l’ambizioso obiettivo di 50 mila firme non è stato raggiunto ma, visto il pochissimo tempo a disposizione, per la delegazione del Fondo Ambiente Italiano di Alessandria l’aver raccolto circa 15 mila firme per far diventare la Chiesa Santa Maria di Castello Luogo del Cuore 2022 rappresenta comunque un grandissimo traguardo raggiunto. La più antica chiesa di Alessandria era finita sotto i riflettori dopo il crollo di una parte del cornicione avvenuto lo scorso 25 novembre. Per questo, da quel momento, era scattata la mobilitazione. La classifica finale e ufficiale sarà svelata il prossimo 8 febbraio. Nel frattempo spetterà al Comitato Centrale del Fai verificare la veridicità delle firme.

La delegata del Fai Piemonte, Ileana Gatti Spriano, non ha nascosto la sua soddisfazione, elogiando l’impegno di tanti: “Tenendo conto del poco tempo che abbiamo avuto, appena due settimane, abbiamo raggiunto un grande risultato” ha detto Spriano “la nostra città ha fatto una bellissima figura. Voglio in particolare menzionare la firma di alcuni detenuti del Carcere di San Michele”. Nei momenti difficili, quindi, gli alessandrini hanno dimostrato ancora una volta di saper fare squadra: “Sono molto contenta, grazie a chi ha firmato e a chi si è impegnato per la raccolta. Hanno partecipato persone di tutte le età”.

Per scalare la classifica dei Luoghi del Cuore Fai sarà dura ma, ha precisato la delegata del Fai Piemonte, non tutto è perduto: “Don Giampaolo Orsini e il delegato vescovile per i beni culturali della Diocesi di Alessandria, Luciano Orsini, potranno comunque presentare un progetto per la riqualificazione e valorizzazione della chiesa. In tutta Italia ne saranno scelti 30, in base alla bontà delle proposte, al di là del numero di firme raccolte”.