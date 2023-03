Nuovo ospedale: tramonta ipotesi zona aeroporto. La nuova area tra tangenziale e cimitero

ALESSANDRIA – Tramonta l’ipotesi della costruzione del nuovo ospedale di Alessandria in zona aeroporto mentre prende quota l’area “Borsalino” che costeggia il cimitero (parte di accesso agli argini-centrale 118), tra la tangenziale e via Sclavo e via Boves, al quartiere Galimberti. La zona aeroporto è stata bocciata per “criticità gigantesche” ha spiegato il Presidente della Regione Alberto Cirio. L’altra, illustrata oggi, prevede interventi “solo per 6 milioni di euro quindi ha il benestare della Regione ed è approvata anche dall’Università“. La prima ipotesi invece, quella dell’aeroporto, avrebbe avuto bisogno di 160 milioni di euro di lavori per sicurezza la idrogeologica. Il nuovo ospedale sarebbe esteso su un’area pari a 94mila metri quadri e conterà su 628 posti letto.

Come illustrato dall’assessore alla Sanità della Regione, Luigi Icardi “l’area aeroporto sarebbe stata migliore dal punto di vista logistico ma non era sufficientemente sicura, inoltre quegli interventi da 160 milioni di euro non sarebbero stati compatibili coi tempi“. Rispetto all”area 2 (la nuova area ndr), ha proseguito Icardi, “nel ’94 non fu alluvionata, area in totale di 200 mila metri quadrati. Con 6 milioni di euro chiuderemo i fornici“.

L’annuncio è arrivato dal Governatore del Piemonte, Alberto Cirio e dall’assessore alla Sanità Luigi Icardi, presenti questo lunedì ad Alessandria, al termine di un incontro di aggiornamento con la rappresentanza della Conferenza dei sindaci dell’Asl, dei Direttori dell’Ospedale di Alessandria Valter Alpe e dell’Asl Luigi Vercellino e col Rettore dell’Università del Piemonte orientale Gian Carlo Avanzi. La scelta è stata il frutto di una valutazione comparativa con altri siti, dal punto di vista idraulico e idrogeologico.