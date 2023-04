A “FloreAle” anche un corner dedicato al cibo e la nuova iniziativa “Sport in città”

ALESSANDRIA – Sabato 15 e domenica 16 aprile ai giardini pubblici di Alessandria torna FloreAle, la mostra mercato dei fiori che farà sbocciare la 417° edizione della Fiera di San Giorgio.

Nei giardini in Corso Crimea saranno presenti circa 50 espositori tra produttori florovivaisti e venditori, commercianti di fiori, piante e frutti, arredo da giardino, attrezzature ed articoli tecnici provenienti da Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana che creeranno un percorso coinvolgente fra piante mediterranee, aromatiche, lavande, da giardino e per il terrazzo.

“La nuova edizione di Floreale – dichiara Giovanni Berrone, Assessore al Commercio –torna con il classico impianto legato alle esposizioni floro-vivaistiche a cui quest’anno si affiancano obiettivi diversi e legati alla cura della persona, attraverso la presenza di palestre e società sportive. Il tutto in un contesto, quello dei giardini pubblici, che intendiamo proporre alla cittadinanza anche quale luogo del benessere di Alessandria“.

Ad arricchire la nuova edizione di FloreAle ci sarà infatti un corner in viale della Repubblica con quattro stand di “Cucine tipiche Regionali” (piemontese, abruzzese, siciliana e marchigiana) aperti già dalle 19 di venerdì 14 aprile e il nuovo evento “Sport in città”. “Si tratta di una vetrina delle Società sportive del territorio, che si presentano agli sportivi e a tutti quelli che vogliono provare e imparare le tante discipline proposte – ha spiegato Michela Mandrino, Presidente di Pro.com. – Questa iniziativa unisce il mondo floreale con l’idea di vivere i bellissimi Giardini, praticando attività sportive e di svago, così come avviene in molte città europee. In occasione di questa edizione di Floreale si propone alla cittadinanza questa suggestione che auspichiamo possa diventare un nuovo stile di vita per vivere la città con i suoi spazi verdi. Siamo grati a tutti coloro, Istituzioni ed Associazioni che, anche quest’anno ci sostengono nell’organizzazione dell’evento per aver aderito con entusiasmo a vivacizzare le giornate di Floreale“.

La manifestazione è patrocinata dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, la CCIAA. L’organizzazione è curata da Procom.