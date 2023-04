Pondrano su amianto: “In Italia si sottovaluta ancora il tema amianto”

CASALE MONFERRATO – “Una giornata che non solo fa memoria ma che con il coinvolgimento soprattutto dei giovani fa cultura”. Sono le parole di Nicola Pondrano, tra i cofondatori di Afeva, l’associazione nazionale familiari e vittime amianto, che alla vigilia della giornata mondiale che sarà celebrata domani osserva “c’è una sottovalutazione in Italia del tema amianto: in Italia due regioni, Piemonte e Marche, hanno portato avanti una politica di mappizzazione dei siti contaminati da amianto, rispettivamente 65 mila e 14 mila, ma sono briciole rispetto ai 108 mila siti censiti a livello nazionale quindi viene da chiedersi come può essere affrontato il tema con i numeri che riguardano solo due regioni.

“Di fatto – aggiunge – la mancata mappstura della quasi totalità delle regioni italiane fa sì che il tema non assuma carattere nazionale e che nel Paese non ci sia una consapevolezza vera del problema anche dal punto di vista sanitario e ambientale ma piuttosto una sottovalutazione. Se manca un dato certo non possono essere assunte politiche riparatrici”, conclude sottolineando “bonifichiamo il Paese, togliamo l’amianto dove c’è che può rappresentare anche un volano dal punto di vista occupazionale poiché molti settori, a cominciare da quello dell’edilizia, potrebbero essere interessati”.