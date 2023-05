Entro maggio prime chiusure alle auto in centro ad Alessandria: “Appena arrivano nuovi arredi e cartelli”

ALESSANDRIA – L’auspicio del sindaco Abonante era poter ufficializzare le prime novità sulle chiusure alle auto di alcuni tratti di vie del centro di Alessandria già mercoledì 3 maggio, in occasione del compleanno della città. Non sarà così a causa di un lieve ritardo nella consegna degli arredi urbani e della nuova segnaletica ma con tutta probabilità i primi cambiamenti si vedranno già entro questo mese. “Siamo in attesa delle forniture dei nuovi cartelli stradali e delle fioriere” ha sottolineato a Radio Gold l’assessore alla Mobilità Michelangelo Serra “procederemo in due fasi in base ai tempi di consegna. Appena avremo date certe comunicheremo tutti i dettagli alla cittadinanza”.

Confermati, però, i tratti che saranno coinvolti. In ordine di tempo nelle prossime settimane si procederà con la chiusura alle auto di piazza Vittorio Veneto e dell’ultimo tratto di via S. Giacomo della Vittoria. Proprio a questo proposito, infatti, già mercoledì verrà aperto l’accesso al Palazzo Comunale da quel lato.

In una seconda fase, poi, si procederà alla chiusura alle auto del primo tratto di via Chenna e di altre zone, ancora da definire. Come già aveva sottolineato il primo cittadino, invece, per la chiusura del passaggio dei mezzi intorno all’anello viabile di piazza della Libertà occorrerà attendere qualche mese in più, con la contemporanea installazione delle telecamere di controllo dei varchi.