Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di domenica 14 maggio

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Anche in questa domenica 14 maggio sono tanti gli eventi previsti sul nostro territorio.

Tra i molti, segnaliamo che oggi ad Alessandria si pedala con la grande biciclettata “Bimbimbici&Bicincittà”. Il ritrovo è in piazza Santa Maria di Castello alle 10 per poi far partire ufficialmente la grande carovana colorata alla 10.30. Il costo per partecipare è di 3 euro a persona che saranno devoluti alla Fondazione Uspidalet. Tutti i partecipanti sono invitati a portare fischietti, campanacci, tamburi e trombette per rendere ancora più animata questa pedalata festosa che arriverà fino al Parco Carrà. In caso di pioggia alla partenza la manifestazione sarà rimandata. A conclusione dell’evento, alle 15.30, nel chiostro di Santa Maria di Castello, si terrà il laboratorio “Beauty Re-Cycle” in cui si potrà creare una borsa per bici con materiali ecosostenibili con l’aiuto di Isabella Calza, artista creativa. L’ingresso è libero con prenotazione sul sito www.ri-cyclo.org/calza.

A Sezzadio vi suggeriamo invece la “Gara del campionato interregionale di Skate Cross”. La competizione, organizzata dalla a Società Sportiva “Eagle Skate” in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Rotellistici, si terrà in via Aleramo dove già dalle 9 del mattino sarà possibile assistere a emozionanti sfide tra atleti. Alla manifestazione sarà presente la due volte campionessa mondiale di skate cross Alice Delfino insieme a un altro campione alessandrino, Luca Borromeo. Oltre a seguire la competizione tra atleti agonisti dai 12 anni in su lungo la pista di pattinaggio, domenica 14 maggio sarà anche possibile gustare le specialità preparate nel punto ristoro della Pro Loco di Sezzadio. In caso di maltempo la gara verrà rinviata.

Alessandria, nei locali dell'Hotel Diamante, si può visitare solo per questo weekend "Real Human Bodies", una mostra di veri corpi umani. Fino a pochi anni fa, guardare dei cadaveri e fare ricerche sulla caratteristica anatomica degli stessi era un ambito riservato esclusivamente ai medici nelle sale di dissezione delle università. La scoperta della plastinazione e della presentazione di pezzi di esposizione in occasione di mostre pubbliche ora permette al pubblico di farsi un'idea ancora più precisa del corpo umani. Corpi, scheletri, arti, organi, blocchi di organi, simulatori funzionali, modelli tattili e colate di forme diventano strumenti per trasmettere conoscenze mediche ai visitatori attraverso spiegazioni dettagliate che accompagnano gli elementi esposti. La mostra è aperta dalle 10 alle 18 e i biglietti si possono acquistare online sul sito human-bodies.eu.

Cosa fare ad Alessandria

In piazza Marconi, fino al 18 giugno, si celebra la storia centenaria dell’azienda Paglieri con la mostra “100 anni di profumo. Alessandria, la culla del profumo d’Italia”. L’allestimento della mostra “sospesa” in piazza Marconi è un avvincente percorso narrativo con le opere di uno dei maggiori illustratori contemporanei, Stefano Riboli, che racconta l’evoluzione del marchio Felce Azzurra associato a luoghi e opere caratteristiche della Città di Alessandria. Trovate maggiori dettagli nel nostro servizio

Ad Palatium Vetus si può visitare “Segni-materiali-fonemi“, la mostra dedicata a Carlo Pace, uno degli artisti alessandrini più eclettici e un grande maestro del secondo Novecento. Circa quaranta le opera esposte e suddivise idealmente in tre percorsi ben evidenziati che rappresentano i tre momenti principali dell’arte di Carlo Pace: gli anni ’50 con le prime opere dell’Informale, gli anni ’70, periodo dell’Arte Povera, in cui si è dedicato alla produzione delle famose spine dorsali e infine, la pittura con i fonemi, non solo dipinti ma poesie sonoro-visive. La mostra è visitabile il sabato e la domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. L’ingresso è gratuito.

Cosa fare a Casale Monferrato

Seconda giornata oggi per l’anteprima di “Grignolino & Co“, la manifestazione dedicata alle eccellenze vinicole del Monferrato che si tiene al Castello di Casale. Il programma di oggi inizia alle 10 con un convegno scientifico dedicato ai cambiamenti climatici nella sala Marescalchi con ingresso libero. Dalle 11 alle 19, nella manica lunga del Castello, si potranno degustare i vini proposti (15 euro per 8 degustazioni, 13 per associazioni di settore e ticket online). Alle 16.30, invece, ci sarà la masterclass “Questo Monferrato: una narrazione di virtuosismi enoici tra passato, presente e futuro” a cura del Presidente Ais piemonte Mauro Carosso. Durante la masterclass, che si terrà nella Capella del Castello, ci saranno diverse degustazioni. Il costo per partecipare è di 20 euro (15 per associazioni di srttore). Per tutto il giorno ci sarà invece la possibilità di gustare lo street food nella corte del castello a cura dell’Enoteca regionale del Monferrato.

Alla comunità ebraica di Casale, oggi si può visitare l’anteprima della grande mostra “Israele arte e vita – omaggio a Menashe Kadishman” che verrà inaugurata a Casale Monferrato il 10 settembre. La mostra rimarrà aperta fino all 21 maggio e sarà visitabile nei giorni e orari di apertura della Sinagoga e dei Musei Ebraici (domenica con orario 10-12 e 15-18, da lunedì a venerdì su prenotazione).

Cosa fare a Tortona

All’Abbazia di Rivalta Scrivia (Tortona) domenica alle 16 si esibirà il coro “Le sette note” di Carbonara Scrivia. Il coro è diretto da Marco Guerra. Presenta Lorenzo Arlandi. Verranno interpretate le musiche di erosi, Mascagni, Morricone, Paoli, Modugno, Mancini, Lennon, Coulais e Fontana.

Continuano anche gli eventi legati al passaggio del giro d’Italia dalla città di Tortona. Domenica 14 maggio, dalle 9.30, ci sarà il raduno dei mezzi storici dell’Arma dei Carabinieri in piazza Duomo. Alle 10.30 il corteo partirà per Villalvernia e Castellania Coppi.

Inoltre sempre domenica 14 maggio ci sarà l’inaugurazione di “Cam Cam (CAMmino dei CAMpionissimi)”, da Cassano a Castellania Coppi. Il primo percorso (km 16,5) partità alle 8.45 da piazza XXVI Aprile a Cassano Spinola; il secondo percorso (km 5) alle 10.30 da piazza Vittorio Veneto a Sant’Agata Fossili. All’arrivo, previsto a Castellania, ci saranno delle sorprese culinarie.

Il Cai di Tortona organizza questa domenica una facile escursione ad anello attraversando boschi e prati fino a raggiungere la cresta panoramica tra la Val Curone e la Val Borbera. La passeggiata. intitolata “Il diabete nello zaino”, condurrà gli escursionisti fino al rifugio Ezio Orsi (1.397 m s.l.m.), una bellissima struttura in pietra e legno che sorge sull’Appennino in provincia di Alessandria in una piana tra i boschi gestita dai volontari Associazione Amici Monte Ebro. Il ritrovo è alle 9.30 al posteggio coloniale provinciale di Caldirola. Durante la gita verranno controllate le glicemie per arrivare all’ora di pranzo al rifugio Orsi. Il rientro è previsto per le 16, è necessario iscriversi al Cai per partecipare.

Cosa fare a Ovada

Al Teatro Comunale Dino Crocco questa domenica, alle 21, la compagnia teatrale Abretti torna in scena con “Trenta secondi d’amore”. La regia è di Guido Ravera. Per info sui biglietti si può contattare il centro Sport via San paolo.

Per coloro che desiderano fare una passeggiata, domenica si può partecipare all’anello “da Ovada a Ovada“. La partenza è fissata alle 7.30 davanti alla sede Cai. Necessario portare il pranzo al sacco e prenotare alla sede del Cai di Ovada.

Al Museo Paleontologico Giulio Maini continuano gli appuntamenti per i 20 anni del museo. Oggi alle 16 si può partecipare all’incontro “Il mondo dei nostri funghi”, una conferenza a cura del dott. Renzo Incaminato.

Ultimo giorno a Ovada per visitare la mostra “Marilyn in Enoteca”, l’esposizione che si tiene negli spazi dell’Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato. L’esposizione, curata da Adolfo Francesco Carozzi, raccoglie opere di artisti che nella loro carriera hanno celebrato l’icona del cinema. La mostra è aperta dalle 10 alle 12.

Cosa fare ad Acqui Terme

Nella libreria illustrata Cibrario, in piazza della Bollente, debutta “Spiriti Bollenti”, un format ibrido che prevede talk, interviste e brevi performance artistiche. Un parterre di ospiti e mini live set si alternerà nei locali della libreria. Dalle 22 via all’after show con Giorni Divini e dj Set. L’ingresso è libero.

Questa domenica torna anche “Librando”, il mercatino del libro dedicato ai collezionisti e amanti di libri, cartoline e materiale documentale. L’appuntamento è come sempre sotto i portici di Corso Bagni.

Cosa fare nel resto della provincia di Alessandria

Al Castello di Piovera questa domenica si torna indietro nel tempo: immersi nell’atmosfera degli anni 20 si può partecipare al pic nic nel sul prato all’inglese dell’Orangerie oppure pranzare nella limonaia assaporando la splendida vista del Castello. All’interno delle mura ci saranno delle guide d’eccezione: Maria Maddalena (1888-1955) e Maria Vittoria (1888-1965) Balbi Senarega insieme alla madre Camilla Pallavicino (1864-1946) vi racconteranno la loro vita negli anni ’20 tra aneddoti di vita quotidiana e racconti di vita vissuta. L’evento si svolgerà dalle 10 alle 18. Per info e prenotazioni cliccate sul sito del Castello di Piovera.

Oggi a Castelnuovo Scrivia, alle 17, si terrà un nuovo appuntamento del Festival Echos, nell’inedito spazio del Castello dei Torriani e dei Bandello per il concerto del Quartetto Andreae, che vede insieme il flautista Tommaso Maria Maggiolini, la violinista Amanda Nesa, la violista Giuliana De Siato e la violoncellista Sara Merlini. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. In occasione del concerto, a partire dalle ore 16:30 ci sarà una visita guidata gratuita del Palazzo a cura dei volontari del Cantiere Cultura di Castelnuovo Scrivia.

A Cella Monte, il Monferrato Classic Festival torna con la tradizionale rassegna MaggioCiondolo. I concerti in programma nel mese di maggio si svolgono presso la Chiesetta di Sant’Antonio alle 17.30. Oggi a esibirsi sarà il Duo Millhaud composto da Salvatore Tirone e Francesco Armienti che suoneranno il pianoforte a quattro mani.

Seconda giornata oggi per gli “Oltregiogo Days“, manifestazione collegata ai “Rolli Days” di Genova, per ricordare l’antica dominazione ligure di questi territori, dove i nobili avevano i loro possedimenti di campagna. I siti aperti quest’anno si troveranno a Gavi, Voltaggio, Carrosio, Francavilla Bisio e Basaluzzo. Per maggiori informazioni sull’evento potete visitare il sito della manifestazione.

A Villadeati arriva un nuovo appuntamento di “Camminare il Monferrato” che questa settimana andrà alla scoperta del “Cammino delle fontane”. La partenza sarà alle 15 in piazza Martiri del 9 ottobre. Il percorso durerà circa 2 ore e 30 e sarà accompagnato dalla guida professionale Anna Maria Bruno.

A Terzo, anche questa domenica continua “Borgo Aperto” con la giornata dedicata all’arte e alla poesia, Dalle 15 inizieranno le visite guidate alla torre medievale, alla chiesa parrocchiale di San Maurizio e all’Oratorio Sant’Antonio. Ci sarà poi una rievocazione storica dal titolo “I Malaspina a Terzo” del “gruppo Monferrato Cavalleresco” seguita da una serie di letture di poesie. Non mancherà un intermezzo musicale con l’esibizione al pianoforte di Caroline Orione (vincitrice del concorso “giovani pianisti Terzo 2022”) e dalle 18 via all’aperitivo in musica con Karaoke. Non mancheranno bancarelle con artigianato locale.

A Borgo San Martino, domenica alle 17, andrà in scena un nuovo appuntamento della rassegna “Vivaldi, tesoro nascosto in Monferrato”. Un percorso guidato nei luoghi che hanno custodito preziosi manoscritti tra storia, musica, canto, danza e teatro del “Prete Rosso” e di chi ha stimolato e ispirato nel tempo. L’appuntamento è nella Chiesa Parrocchiale dove, dopo l’incontro con la professoressa Chiara Bertoglio, Musicologa, Teologa, Scrittrice e docente di pianoforte, verranno eseguite da “Ensemble Oltremusica” le composizioni di Musica Sacra e Musica del Fondo Foà-Giordano. Ingresso libero finno ad esaurimento posti; per info e prenotazioni 368 277 6989.

A Borghetto di Borbera, alle 15.30, nel Giardino Botanico Spinarosa, si terrà il terzo concerto del Festival musicale “I concerti del Giardino Botanico Spinarosa” in Val Borbera con il trio d’archi “ Gli Archimedi” che presenteranno le Quattro Stagioni di A. Vivaldi , riviste e rivisitate dal Trio (violino, violoncello e contrabbasso). A fine concerto è prevista la visita guidata al Giardino Botanico. L’ingresso è libero. In caso di maltempo i concerti si terranno all’auditorium Docup di Borghetto di Borbera.

A Castellazzo Bormida domenica prende il via la VI edizione del Gamondium Music Festival. Alle 18, alla Chiesa di Santo Stefano, il Duo composto da Angela Centola alla chitarra e Antonio Disabato alla fisarmonica, proporrà il concerto dal titolo “Trame sonore, dal tango al cinema”, un viaggio musicale suonato e raccontato, attraverso celebri tanghi, milonghe, valzer e famose melodie composte per il grande schermo. Al termine del concerto verrà offerta una degustazione di prodotti locali d’eccellenza. L’ingresso è libero.

Riparte oggi la stagione di visite guidate alla Pieve romanica di Viguzzolo. Dal 14 maggio e a seguire ogni seconda domenica del mese fino a settembre i volontari saranno disponibili alla Pieve romanica e al Museo “La memoria del passato” di Casalnoceto per le visite guidate dalle 16 alle 19.

A Conzano si può vedere “Dieci per Dieci”, la mostra temporanea allestita a Villa Vidua con un’esposizione di opere inedite di Enrico Colombotto Rosso, in occasione dei dieci anni dalla scomparsa dell’artista. L’esposizione è aperta dalle 16 alle 19.

Ad Alluvioni Cambiò, al Castello di Piovera, si può visitare la mostra d’arte contemporanea “No, negare il negativo”, a cura di Niccolò Calvi di Bergolo, Giuseppe Castelli e Maria grazia Dapuzzo. La mostra è aperta al pubblico ogni fine settimana di maggio e giugno (dalle 15.30 alle 19.00) nei giorni di apertura del castello.

