Erba alta e incuria: a Valenza i cittadini chiedono quando si interverrà

VALENZA – Erba altissima e assenza di cura, il tutto, spiega un cittadino che ha contattato RadioGold, senza risposte dall’amministrazione. In viale Vicenza 4 “la situazione sta diventando insostenibile – spiega il nostro lettore”. Le fotografie mostrano la florida presenza del verde che, garantisce ancora il cittadino, ha attirato “roditori di grosse dimensioni“.

Il tema riguarda però non solo quella zona di Valenza, hanno aggiunto molti valenzani, che ora chiedono una azione contro questo complessivo stato di incuria, incongruente con l’immagine turistica che si vorrebbe dare della città. E proprio su questa situazione si sta intrecciando anche una polemica politica. Come spiegato dal consigliere comunale di opposizione, Luca Ballerini, infatti, “ a oggi nell’albo pretorio non c’è traccia di un affidamento per il taglio dell’erba, solo una decina di migliaia di euro a una cooperativa per le formelle delle piante“. Di seguito le foto del nostro lettore in viale Vicenza.