Code sulla A26 verso Genova, lo sfogo di una viaggiatrice: “Oltre due ore fermi e nessun avviso, è vergognoso”

OVADA – “Una situazione sconvolgente, vergognosa”. Questo lo sfogo di una ascoltatrice di Radio Gold, imbottigliata in coda sulla A26 da oltre due ore. La donna, insieme alla sua famiglia, aveva deciso di partire da Alessandria per una breve gita ma ha avuto una amara sorpresa: “Siamo entrati in autostrada dal casello di Alessandria sud intorno alle 11.30, non c’era alcun avviso rispetto a code o incidenti. Appena superato lo svincolo per Milano si è formata la coda. Ora non siamo nemmeno riusciti a raggiungere l’uscita di Ovada che, malgrado la nostra voglia di andare a fare una gita fuori porta, imboccheremo non appena sarà possibile per tornare a casa. Abbiamo visto scene assurde, con auto sulla corsia di emergenza. Siamo pronti a contestare il pagamento del pedaggio. Questa situazione non è normale. La velocità più alta che abbiamo toccato in coda è stata intorno ai 30 km all’ora”.

“Ci sono un sacco di restringimenti e nessun operaio al lavoro” la considerazione della viaggiatrice “è assurdo non poter raggiungere la Liguria. Perché durante i tre mesi di lockdown nel 2020 non è stato fatto nulla per ripristinare la tratta visto che in quel periodo il traffico era contenuto?”.