ALESSANDRIA – Da domenica, 11 giugno 2023, e fino al 10 settembre 2023, ogni sabato e domenica saranno a disposizione dei viaggiatori otto treni Rock che collegheranno il Piemonte e le spiagge di Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica. Il primo treno partirà da Torino Porta Nuova alle 6.20 e il secondo alle 6.50, con fermate ad Asti rispettivamente alle 7.01 e 7.36 e ad Alessandria alle 7.21 e 7.54.

Entrambi i treni fermeranno anche a Bologna per consentire un collegamento con l’alta velocità e sarà possibile arrivare prima dell’ora di pranzo in Romagna, per poi raggiungere Pesaro poco dopo e, novità di quest’anno, anche Ancona con il secondo treno del mattino. Rientri programmati in partenza da Pesaro alle 14.11 e alle 16.05 con arrivo a Torino per l’ora di cena.

Trenitalia inoltre, dopo “lo straordinario successo dei mesi invernali”, ha deciso di confermare anche per l’estate, e sempre nei fine settimana, il prolungamento della coppia di Intercity tra Genova e Torino fino a Bardonecchia con tappe intermedie a Novi Ligure, Alessandria, Asti, Bussoleno Oulx-Cesana.

Per gli amanti dello shopping, approfittando anche dell’avvio dei saldi estivi, il Regionale di Trenitalia mette a disposizione poi i collegamenti integrati treno + bus con cui raggiungere Serravalle Designer Outlet Link (fino a 22 bus da/per Arquata Scrivia, 22 bus da/per Serravalle e 14 da/per Novi Ligure) e Mondovicino Outlet (con fino a 24 bus da/per Mondovì).