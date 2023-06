L’ospedale vuole scoprire quanto la lavanda riduca ansia e dolore nei pazienti

ALESSANDRIA – L’Azienda Ospedaliera di Alessandria ha attivato lo studio “LA-BIOPRO” per valutare l’efficacia dell’olio di lavanda nella riduzione dei livelli di ansia e dolore in pazienti sottoposti a biopsia prostatica. Lo studio vede come Principal investigator Tatiana Bolgeo, direttrice del Centro Studi di Ricerca delle Professioni Sanitarie del Dairi diretto da Antonio Maconi. Un percorso che ha preso avvio all’interno della struttura di Urologia in collaborazione con il direttore Armando Serao, il dirigente medico Andrea Di Stasio, il coordinatore infermieristico Salvatore Cotroneo e il direttore della Farmacia dell’AO AL Laura Savi.

La biopsia della prostata è un esame diagnostico utilizzato in caso di sospetto tumore della ghiandola. Il prelievo bioptico viene effettuato con un apposito ago guidato da una sonda ecografica e rappresenta l’ultimo passaggio di visite ed esami prima della diagnosi. Il paziente manifesta fin dalle prime visite ambulatoriali notevoli livelli di ansia, quindi la sua gestione è fondamentale per una buona riuscita dell’intervento.

L’ansia può essere gestita sia in modo farmacologico che non farmacologico. In questo secondo caso, l’aromaterapia è stata ampiamente utilizzata nel cancro e nelle cure palliative per migliorare la qualità di vita e ridurre il disagio psicologico. L’aromaterapia si riferisce all’uso terapeutico dell’aroma degli oli vegetali, che è una parte importante della medicina complementare.

Lo studio LA-BIOPRO prevede l’individuazione di due gruppi di pazienti che accedono alla struttura per sottoporsi a biopsia prostatica in regime ambulatoriale: uno sperimentale e uno di controllo. Al gruppo sperimentale viene somministrato un batuffolo con 5 gocce di olio essenziale di lavanda al 10% da odorare per 15 minuti prima della biopsia. Il gruppo di controllo riceve l’assistenza standard. Al termine del percorso i pazienti dovranno compilare un questionario con alcune scale di valutazione del dolore e dell’ansia e una relativa al grado di soddisfazione.

L’olio di lavanda è uno degli oli comunemente usati in aromaterapia per ridurre l’ansia e il dolore in quanto questa pianta presenta una bassa tossicità e ridotti effetti collaterali. La lavanda può essere utilizzata per via orale, topica e inalatoria. L’olio essenziale è 100 volte più efficace della pianta stessa ed è usato in medicina come sedativo, narcotico, antinfiammatorio e antidepressivo.