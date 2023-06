“Andar per sagre”: gli appuntamenti del weekend dal 16 al 18 giugno in provincia di Alessandria

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Su Radio Gold un nuovo appuntamento con “Andar per sagre“, la rubrica che vi porta alla scoperta delle sagre e feste che animeranno la provincia di Alessandria questo weekend.

Dal 16 al 18 giugno a Valenza, nell’area del Milite ignoto, con ingresso da viale Santuario, si cena con le gustose tagliatelle a partire dalle 19.30. Alla Festa delle Tagliatelle non mancheranno musica e intrattenimento. Divertimento assicurato venerdì 16 giugno con la musica di Ewa for You, domani sera, sabato 17 giugno, ci saranno I Mambo e infine, domenica 18 giugno a salire sul palco saranno i dj Luca Bazuka Ficalbi e Luciano T-Rex Tirelli della Farinelli Group.

A Merana, dal 16 al 18 giugno, si tiene la 28esima edizione della Sagra del Raviolo Casalingo al Plin. Venerdì 16 giugno suoneranno “I Bamba”, sabato 17 invece sarà il turno de “I Saturni” per uno spettacolo di danza orientale con Anbar e domenica 18 salirà sul palco Federica Cocco. Durante tutta la manifestazione funzionerà lo stand gastronomico con le specialità del territorio: potrete mangiare i ravioli casalinghi al plin, la carne alla brace, le rane e i totani. Ingresso libero.

Arriva la Sagra del Raviolo a Gremiasco. L’evento si terrà dal 16 al 18 giugno nel Centro Sportivo del paese. Venerdì 16 e sabato 17 giugno dalle 20, vi verranno serviti i ravioli e una grigliata di carne. Domenica 18 giugno invece, potrete gustare questi ottimi piatti a partire già dalle 13. Durante i tre giorni di sagra la musica live sarà presente tutte le sere. Venerdì 16 giugno suoneranno Ricky e Roby, sabato 17 a salire sul palco sarà Marino Castelli e infine domenica 18 troverete i “Barracuda” per un revival anni 60.

Da venerdì 16 a domenica 18 giugno al Circolo Ricreativo Bocciofilo “San Giacomo” di Rocca Grimalda si terrà la “Sagra Campagnola”. Tutte le sere, dalle 19.30, e domenica anche a pranzo, nell’area ristorante potrete gustare la pasta e fagioli del contadino, gnocchi, coppa di maiale e salamini alla piastra e patatine fritte. Oltre alle specialità della cucina, la “Sagra Campagnola” propone tre imperdibili serate con musica ed esibizioni di danza, a cui si aggiunge il raduno di trattori d’epoca e il mercatino dell’usato, in programma dalle 10 del mattino di domenica. Venerdì 16 giugno, alle 21, ci sarà Dj Loco e l’animazione delle scuole New Terpsichore, Rankankan, Salsa de Luna e Mambo Rico. Sabato 17 giugno dalle 22 scatterà poi la “Serata Giovani” con il gruppo di Dj e vocalist Evivi Mas. Domenica la serata presentata da Silvia Giacobbe inizierà alle 21 con lo show della scuola di danza New New Terpsichore e poi si balla poi sulle più famose hit anni ’70-’80-’90 con Dj Canova e Dj Max.

La Pro Loco di Frugarolo, con il patrocinio del Comune, organizza la Sagra del Bollito. Dal 16 al 18 giugno potrete vivere tre giornate all’insegna della musica e soprattutto del buon cibo. Nell’area verde del Piazzale “Lella Lombardi“, a partire dalle 19, potrete gustare il bollito misto, piatto tipico del territorio piemontese e ascoltare tanta musica. Venerdì 16 giugno si balla sulle note del Dj Lillo Baroni, sabato 17 la musica proseguirà con “Chicco e la melodia italiana” e infine, domenica 18, dj set con Sir Williams. I posti per la cena sono al coperto, quindi l’evento si terrà anche in caso di maltempo. Per avere maggiori informazioni potete contattare Ettore al numero 346 3051574.

Da venerdì 16 a domenica 18 giugno l’associazione DiversaMente organizza la “Sagra del fritto misto” a Castellazzo Bormida. Tutte le sere si cena dalle 19 nell’area polifunzionale in piazzale 1° Maggio, con la possibilità anche di asporto e dalle 21 si ascolta e si balla ottima musica. Le serate musicali saranno aperte, venerdì 16 giugno alle 21,dall’Harmonica Beatboxer Moses Concas, vincitore di Italia’s Got talent del 2016 e al termine della esibizione salirà sul palco la Wow Band. Sabato 17 giugno tributo a Ligabue con il concerto delle Anime in Plexiglass e si chiude poi domenica 18 giugno con “Ewa for you”.

Sabato 17 giugno, a Bistagno, si celebra San Giovanni, patrono del paese. Per festeggiare è stata organizzata la settima edizione della Sagra del Risotto al Capriolo e la Festa del Vino. I festeggiamenti cominceranno a partire dalle 18 nel centro di Bistagno e durante la serata potrete recarvi nei diversi stand gastronomici. La Pro Loco preparerà il famoso risotto al capriolo, la salsiccia con le patate e servirà il vino Albarossa. Non mancherà l’intrattenimento in piazza Monteverde grazie alla partecipazione di Pino Milern, Sonia De Castelli, Piero Montanaro e Coco. In via Saracco, invece, musica con Dj Massimo e i suoi vinili. I più piccoli potranno divertirsi nell’area giochi nel cortile del Comune.

“Aspettando l’Estate” è l’evento che si terrà sabato 17 giugno a Oviglio. Una serata gastronomica ideata dalla Pro Loco del paese per accogliere nel migliore dei mondi il periodo estivo. A partire dalle ore 20 potrete sorseggiare birra artigianale e gustare piatti di agnolotti, ravioli, patatine fritte e lo gnocco fritto accompagnato da formaggi e ottimi salumi. Non mancherà l’intrattenimento musicale con “I due musi”, il duo formato da Andrea Amisano e Luca “Jojo” Giolo.

Sabato 17 giugno l’A.s.d. Lomellina Calcio festeggia la fine del campionato con serata all’insegna del gusto, della musica e del divertimento al centro sportivo di Frascarolo, in provincia di Pavia. Dalle 19.30 si potranno gustare spaghetti allo scoglio, fritto misto e altre specialità, non solo di mare. Ad animare la cena sarà la musica di Madeleine. Per avere maggiori informazioni cliccate sulla pagina facebook della Pro Loco di Oviglio.

