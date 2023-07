Perdita di gas a Tortona sulla ex strada statale per Voghera, chiusa fino a questa notte

TORTONA – A causa di un danno alla rete gas occorso durante lavori effettuati questo martedì pomeriggio da una ditta privata sulla ex strada statale 10 per Voghera, a Tortona è stato necessario sospendere il traffico dalla rotonda “Oasi” sino all’altezza delle Cantine Volpi per consentire gli interventi di messa in sicurezza e ripristino che proseguiranno anche durante la notte.

Per alcune abitazioni e attività della zona (località Villoria) è stata interrotta la fornitura del gas fino al termine dell’intervento. Sul posto sono presenti i Vigili del fuoco e la squadra di pronto intervento di Simecom.