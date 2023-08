Cosa fare in provincia di Alessandria: gli eventi di sabato 12 agosto

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Anche questo weekend sono molteplici gli eventi in programma ad Alessandria e provincia.

Tra questi vi segnaliamo che a Rosignano Monferrato torna “Grignolino sotto le stelle“, l’evento organizzato Pro Loco Rosignano in collaborazione con il Comune e dedicato all’ottimo rosso monferrino. Quest’anno “Grignolino sotto le stelle” festeggia i primi 10 anni con un aperitivo musicale che anticiperà la cena-degustazione sotto le stelle. L‘aperitivo si terrà, dalle 18, sulla nuova balconata panoramica di Rosignano Monferrato. Piazza S. Antonio ospiterà la cena. Il costo della cena è di 45 euro a persone. I posti sono limitati e bisogna prenotare al numero 377 1693394 oppure 333 1690046. Dal pomeriggio e fino a sera, è prevista l‘apertura straordinaria della ex chiesa di S. Antonio dove verrà allestita una mostra dedicata al 170°anniversario della nascita di Angelo Morbelli. Per saperne di più sull’evento leggete il nostro articolo dedicato.

A partire dalle 20 di questa sera, il porticato della Banca d’Italia diventerà un palcoscenico. Via Dante si trasformerà nella via del tango con la Milonga dell’Accademia di ballo Pakytango. Una serata a ingresso libero, rivolta a tutti e che sarà l’occasione per avvicinarsi a questo ballo dichiarato dall’Unesco “Patrimonio immateriale dell’Umanità”.

Cosa fare ad Alessandria

Vi consigliamo di visitare il Marengo Museum, a Spinetta Marengo, aperto il sabato e la domenica dalle 15 alle 19. Il museo è dedicato alla figura di Napoleone Bonaparte, che vinse a Marengo una delle sue più importanti battaglie. Le pitture murali sui soffitti rappresentano momenti e luoghi importanti della vita del politico e generale francese. La storia della battaglia è vissuta attraverso video, mappe, opere grafiche, vetrine con armi e oggetti, manichini in uniforme d’epoca e filmati.

La mostra “Ritorni a Beirut- Back to Beirut” si è arricchita di una nuova sezione. Accanto alle fotografie scattate da Gabriele Basilico durante le quattro missioni nella città libanese, nel 1991, 2003, 2008, 2011, alle Sale d’Arte di Alessandria si possono ammirare anche 13 scatti del fotografo milanese dedicati proprio alla città di Alessandria. Gli scatti di Gabriele Basilico resteranno in mostra negli spazi espositivi in via Machiavelli 13 fino al 1° ottobre e si possono ammirare dal giovedì alla domenica dalle 15 alle 19.

Cosa fare ad Acqui Terme

Per la rassegna “Revolution Colture No Planet B 2023“, alle 20 sarà possibile assistere in piazza Bollente al dibattito “I tuoi soldi fanno la differenza – Modelli di sostenibilità territoriale” a cura di Galborba. Alle 21 ci sarà il concerto de Lo Straniero. Per info potete contattare il numero 339 4083494 o l’email info@revolutionculture.it.

Sempre in Bollente, a partire dalle 21, si terrà anche “Scacchi in Piazza“, un appuntamento per condividere la passione per gli scacchi. La partecipazione è libera e aperta a grandi e piccini.

Oggi avrete la possibilità di conoscere meglio il centro storico di Acqui Terme. Durante il percorso visiterete molti luoghi della città tra cui il palazzo comunale, la chiesa conventuale dedicata a San Francesco, la Bollente, il monumento simbolo dove sgorga la fonte di acqua termale e il borgo Pisterna dove si trova la cattedrale di Nostra Signora Assunta. La visita si concluderà nelle suggestive cantine dell’Enoteca Regionale. L’incontro con la guida sarà alle 16 negli Uffici IAT – Informazione ed Accoglienza Turistica. Il prezzo è di 7 euro a persona, i bambini sotto i 12 anni non pagano. Fino al 13 agosto è possibile osservare la mostra personale di pittura e scultura dell’artista Carmen Stan. La mostra si trova a Palazzo Chiabrera, in via Manzoni 14 ed è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 20.30, il sabato e la domenica dalle 17.30 alle 21.30. Fino al 3 settembre a Palazzo Robellini sarà in mostra l’arte di Zoran Music. Grazie ai coniugi Adriano e Rosalba Benzi, si potranno ammirare alcune opere del pittore e incisore di origine slovena, soprannominato il “pittore dei cavallini”, per via di uno dei soggetti più ricorrenti nei suoi lavori. La mostra è aperta dal martedì alla domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. L’ingresso è gratuito.

Cosa fare a Casale Monferrato

La mostra “The Beatles, favolosa epopea“, dedicata al gruppo rock di Liverpool, è stata prorogata fino a domenica 13 agosto. L’esposizione presenta un’ampia selezione di foto d’epoca, soprattutto del tour italiano, poste, libri, riviste e memorabilia che hanno accompagnano la discografia completa della celebre band. “The Beatles, favolosa epopea” si trova al Castello del Monferrato ed è visitabile questo fine settimana dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 15 alle 19.

Vi consigliamo di visitare Villa Ottolenghi nel dominio collinare vitivinicolo dell’Alto Monferrato. Un eccezionale esempio di arte sinottica del Ventennio, a cui contribuirono per la realizzazione celebri architetti come Marcello Piacentini e artisti come Arturo Martini, Fortunato Depero, Venanzo Crocetti. Le visite guidate della Villa, dei Giardini e del Tempio si svolgono ogni sabato e domenica alle 14.30. La durata della visita è di circa 150 minuti e il costo è di 15 euro per gli adulti, gratuito per i minori di 12 anni. La prenotazione è obbligatoria al numero 335 6312093 oppure al 0144 322177.

Cosa fare a Tortona

A Palazzo Guidobono potete visitare il nuovo MADE, il Museo Archeologico Dertona. Il museo si può visitare il sabato e la domenica dalle 15.30 alle 19.

Cosa fare nel resto della provincia di Alessandria

Questa sera a Cantavenna, una piccola frazione di Gabiano, si terrà un appuntamento del “Monfrà Jazz Fest 2023“. Alle 17.45 sarà possibile visitare con le guide il Bosco Vetusto di Cantavenna a cura di Parco del Po piemontese. Alle 20 potrete partecipare a una merenda sinoira a cura di “I love Cantavenna” con degustazione vini. Infine, alle 21 suonerà il Malazur Trio per il concerto “Sogni ad occhi aperti”. La visita guidata e il concerto sono gratuiti.

A Cabella Ligure, alle 18, ci sarà in piazza Vittoria un incontro con l’autore Carlo Cottarelli. Lo scrittore presenterà il suo libro “Chimere-Sogni e fallimenti dell’economia” e sarà intervistato dal giornalista Silvano Balestreri.

Oggi a Castellazzo, in piazza S. Maria, si terrà l’evento “Aspettando Ferragosto“. Musica live a partire dalle 21.30. Durante la serata potete sorseggiare birra e gustare salamella e patatine fritte. Una parte dell’incasso verrà devoluto all’oratorio S. Maria.

Appuntamento enogastronomico a Vignole Borbera per Megalo, il mercato locale che valorizza il territorio e i produttori locali. Non mancherà lo spazio dedicato allo street food dove potrete gustare i ravioli di Gavi, la farinata e molto altro ancora.

In occasione della mostra “Carte di famiglia. Documenti e cimeli dall’archivio Lazagna”, il Museo della Resistenza e Vita Sociale in Val Borbera ha organizzato per i mesi estivi una serie di “Appuntamenti con la storia”, a cura di Alessio Parisi. Questa sera, con Giorgio Viarengo percorrerete la storia del movimento partigiano, con fonti scritte e orali nel levante della Sesta Zona. Per avere maggiori info cliccate qui.

L’Osservatorio Astronomico Naturalistico di Casasco ha organizzato l’evento “Notte delle Perseide”. Questa sera potrete osservare le stelle cadenti a partire dalle 21. Per info e prenotazioni contattate il 347 0587914 o l’email info@astroambiente.org.

Nel giardino botanico e Parco Astronomico “Hack” a Pecetto di Valenza, questa sera alle 21.30, potrete cimentarvi nella caccia alle stelle cadenti, godere della bellezza della Via Lattea e scoprire il sorgere di Saturno dalle prime colline del Monferrato. Il Gruppo Astrofili Galileo ospiterà sulla Rocca a Pecetto di Valenza chiunque voglia orientarsi tra le costellazioni e i loro miti, osservando al telescopio le forme e i colori che il cosmo ha da offrirci. Per info potete contattare l’email astrogalileo@yahoo.ito cliccare sul sito astrogalileo.wordpress.com.

Questa sera a Ciglione, dalle 21.30, potrete partecipare a una serata country, durante la quale assisterete all’esibizione del gruppo Silvacountry Boys.

L’associazione culturale “I Guitti di Cremolino” presenta Cremolino Teatro e Musica. La Compagnia Teatrale Divergenze Parallele di Alessandria presenta lo spettacolo “Storie (im)probabilmente probabili“. Lo show si terrà in Piazza Vittorio Emanuele a Cremolino, alle 21.15. L’ingresso costa 8 euro, ridotto 4. Per info chiamate il 342 5892747. Nell’ambito della Festa d’Estate 2023 a Ponzano Monferrato si terrà questa sera uno spettacolo musicale dei Malipé Quartet. Amori, miserie, natiche irrequiete, passeggiate improvvise, perdute illusioni e ardite allusioni sono alcuni dei temi che porteranno lo spettatore a misurarsi con l’uomo e il suo andare con passo incerto, perennemente in bilico tra la danza e l’inciampo. Lo spettacolo sarà in piazza Unità d’Italia. L’ingresso è libero. Comincia oggi una serie di eventi organizzati per fari rivivere il Museo dei Tramway a Vapore ed Elettrici di Altavilla Monferrato. Questa sera verrà proiettato alle 21.30 il film “Il treno” di John Frankenheimer. Ingresso gratuito. Oggi riprende la programmazione estiva della IX Edizione del Festival Settimane Musicali Internazionali. Alle 21 nella Pinacoteca dei Padri Cappuccini a Voltaggio, si terrà “Fantasie a quattro mani”, un concerto del duo composto da Sara Costa e Fabiano Casanova. È prevista una raccolta di offerte da destinare alla LILT – delegazione di Novi Ligure. Per info contattate il 347 1099307 oppure l’email associazione.pentagramma2015@gmail.com. L’artista Marco Marchi presenta Astrazioni Dinamico-Progressive. La mostra si trova nel Museo Civico Palazzo Borgatta di Rocca Grimalda e sarà visitabile tutti i sabati e le domeniche dalle 17.30 alle 20, fino al 13 agosto. A Rosignano Monferrato, il sabato e la domenica negli orari 10-12.30 e 15-17.30 potete visitare la mostra “Monferrato: da luogo a luogo da segno a segno. Incisioni e disegni”, nella quale trovate una serie di opere di artiste e artisti realizzate con le tecniche dell’arte incisoria e del disegno. La mostra si trova nei Saloni A. Morano in via Vercella.

Riprendono dopo una breve pausa gli “Appuntamenti con la storia” a Palazzo Spinola di Rocchetta Ligure. L’incontro di oggi è con Giorgio “Getto” Viarengo per parlare di Resistenza e fonti orali in Sesta Zona Operativa Ligure. L’incontro sarà alle 17.30. Per info chiamate il 333 8045547 o scrivete all’email museo.rocchettaligure@gmail.com.

Nell’Ecomuseo di Cascina Moglioni a Bosio, fino al 10 settembre, potete assisterete alla mostra fotografica “Percorsi dello sguardo ispirati dal luogo” di Virginia Repetto. Gli scatti colgono le potenzialità e gli aspetti più originali dell’area del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo e dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni, con l’intento di valorizzare i luoghi e i paesaggi. Il sabato la mostra rimane aperta dalle 14 alle 19. Ingresso libero.

A Palazzo Callori a Vignale Monferrato è possibile assistere alla mostra onirica, personale e di pittura di Federico Favaretto. La mostra resta aperta il sabato e la domenica dalle 10 alle 22. L’ingresso è libero. Per informazioni contattate il 348 785 2099.

