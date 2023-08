Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di venerdì 11 agosto

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Sono molteplici gli eventi che animeranno Alessandria e provincia durante questo venerdì 11 agosto.

Tra questi vi segnaliamo che nel cortile di Palazzo Cuttica, in via Parma 1 ad Alessandria, fino al 1° settembre si terrà l’ottava edizione della rassegna “Cinema sotto le stelle“. Questa sera verrà proiettato “Mon crime – La colpevole sono io”, un film di François Ozon che racconta le vicende di Madeleine, una giovane attrice senza soldi e senza talento, che vive nella Parigi degli anni 30. La donna viene accusata dell’omicidio di un famoso produttore. Dopo essere stata assolta, inizia la sua nuova vita di fama e successo, finché la verità non viene a galla. Lo spettacolo inizia alle 21.30. Il prezzo del biglietto è di 4,50 euro.

Questo venerdì ad Acqui Terme arriva l'”Acqui Rock Fest“. Alle 20 suoneranno i Ddollies, alle 20.30 i Papercats, alle 21 i Wilson Project e infine, alle 22.30, a salire sul palco saranno gli Upset. I concerti si terranno agli Archi Romani, in viale Acquedotto Romano. L’ingresso è gratuito.

Cosa fare ad Alessandria

Nelle Sale d’Arte, in via Machiavelli 13, si può visitare invece la mostra “Gabriele Basilico/Ritorni a Beirut-Back to Beirut“, che presenta il lavoro realizzato da Gabriele Basilico durante quattro missioni fotografiche a Beirut nel 1991, 2003, 2008 e 2011. La mostra si può visitare dal giovedì alla domenica dalle 15 alle 19, fino al 1° ottobre. Da giovedì 13 luglio si aggiunge anche “Gabriele Basilico Alessandria 2006”, la mostra che racchiude una quindicina di scatti tutti dedicati alla Città di Alessandria da parte del grande fotografo milanese di fama internazionale.

Andate a scoprire il Museo Borsalino, uno spazio dinamico e innovativo che vi accompagna alla scoperta della cultura del cappello italiano. Un viaggio emozionale che sovrappone e intreccia molti piani: la storia di una dinastia imprenditoriale, quella del suo territorio d’origine, la tradizione artigiana che si tramanda di generazione in generazione e, infine, gli straordinari cappelli che raccontano il dialogo creativo di Borsalino con l’arte, il design, la moda e il cinema. Il museo si trova in corso Cento Cannoni 21, aperto giovedì, venerdì, sabato e domenica, dalle 10 alle 19. Il biglietto intero costa 12 euro, il ridotto 10 euro. Per i residenti nel Comune di Alessandria invece, il biglietto intero costa 8 euro, ridotto 6 euro. È possibile richiedere delle aperture speciali nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì, scrivendo a borsalinomuseum.com.

Visitate “Il tema dell’esame” di Mario Fallini. Nelle Sale Storiche della Biblioteca Civica “Francesca Calvo” potete osservare un calligramma realizzato da Mario Fallini, nel quale il tema di maturità di Umberto Eco diventa un ritratto indimenticabile e unico del grande intellettuale alessandrino. Dopo L’esposizione resterà aperta fino al 1° settembre 2023 e sarà visitabile negli orari di apertura della Biblioteca, quindi dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13. Il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio dalle 14 alle 18. Ingresso libero.

Cosa fare a Casale Monferrato

Il venerdì dalle 15 alle 18 potete visitare la chiesa di Santa Caterina che in questo periodo è accessibile solo da via Trevigi 16 a causa di lavori alla facciata. Per programmare delle visite fuori orario potete contattare l’email info@santacaterinacasalemonferrato.it oppure il numero 0142 591375.

Oggi, fino e alle 12.30, è possibile visitare la Sinagoga di Casale Monferrato e il Museo di Arte e Storia ebraica. Vi consigliamo di prenotare la visita al numero 0142 71807 oppure al 340 7697199. Per consultare il sito ufficiale della Comunità Ebraica casalese clicca qui.

Tutti i venerdì, dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30, potete visitare il Museo civico e Gipsoteca “Bistolfi“. Situato nell’ex convento agostiniano di Santa Croce, le collezioni comprendono la Pinacoteca, la Gipsoteca con le opere in gesso di Leonardo Bistolfi e la mostra “Carlo Vidua. Una vita in viaggio”. Grazie alle nuove tracce audio i visitatori potranno ascoltare informazioni, curiosità e aneddoti sulle collezioni del Museo direttamente sul proprio smartphone, inquadrando i nuovi QR code presenti. Il prezzo del biglietto intero è di 5 euro, ridotto 3 euro e 60. Gratuito per gli abbonati ai Musei del Piemonte e per chi possiede la Tessera MoMu Monferrato Musei. Fino al 24 settembre, inoltre, è visitabile anche l’esposizione “Leonardo Bistolfi e la fortuna della Croce Brayda”, il cui catalogo è disponibile presso il bookshop.

Cosa fare ad Acqui Terme

Proseguono gli appuntamenti della seconda edizione di “Revolution Culture No Planet B”, la manifestazione che unisce musica, arte, performance, enogastronomia ed educazione ambientale. In corso Viganò, alle 20, si terrà un dibattito dal titolo “Testimoniamo la Sostenibilità”, a cura di La Collina degli Amici – San Lorenzo – Giaminardi. Alle 21 musica con il dj set di Shama. Per avere maggiori informazioni contattate il numero 339 4083494 o l’email info@revolutionculture.it.

Questa sera alle 21 si terrà l’ultimo appuntamento della rassegna teatrale estiva “ReteTeatri”. Nel Teatro Verdi in piazza della Conciliazione, potrete assistere a uno spettacolo musicale dedicato a Ennio Morricone, dal titolo “Il grande cinema di Ennio Morricone – Parole e musica”. Il prezzo del biglietto è di 13 euro, ridotto 10 euro. Per avere maggiori informazioni o per prenotare potete contattare l’email reteteatri@gmail.com o consultare il sito www.rete-teatri.it.

Questo weekend potete visitare a Palazzo Chiabrera la mostra personale di pittura e scultura dell’artista di origine rumena Carmen Stan. La mostra resterà aperta fino a domenica 13 agosto. Gli orari d’apertura di oggi sono: 17.30-20.30.

Fino al 3 settembre a Palazzo Robellini sarà in mostra l’arte di Zoran Music. Grazie ai coniugi Adriano e Rosalba Benzi, si potranno ammirare alcune opere del pittore e incisore di origine slovena, soprannominato il “pittore dei cavallini”, per via di uno dei soggetti più ricorrenti nei suoi lavori. La mostra è aperta dal martedì alla domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. L’ingresso è gratuito.

Cosa fare nel resto della provincia di Alessandria

Per la rassegna “Monfrà Jazz Fest 2023“, a Serralunga di Crea, dalle 17 alle 18.30 potrete partecipare a una visita guidata al Sacro Monte di Crea, alle 20 si terrà una cena gourmet con degustazioni di vino a cura del Ristorante di Crea e infine, alle 21, assisterete a un concerto di “Valerio Signetto Trio”, che suonerà il repertorio di Paul Desmond. L’ingresso è gratuito per le visite guidate e il concerto. Per info clicca qui.

Nel Cortile Romano Rovelli a Garbagna, si terrà questa sera “Sole, soldi e tequila“, uno spettacolo della compagnia dialettale di Garbagna. Lo spettacolo andrà in scena alle 21.15, l’ingresso è a offerta libera. Obbligatoria la prenotazione al numero 380 2846846 o all’email info@librinscena.it.

A Treville proseguono gli appuntamenti de “La bella estate 2023”, un ciclo di letture e attività creative dedicate a bambini e ragazzi a partire dai 6 anni d’età, organizzato dalla Biblioteca Comunale Giuseppe Spina con il patrocinio del Comune di Treville. Oggi si terrà “I biscotti di Zia Jo”. I bambini trascorreranno un pomeriggio con l’Azienda Agricola Il Cascinotto. Dopo una passeggiata raggiungeranno la frazione Cascinotti dove realizzeranno biscotti di pastafrolla.

Nell’area attrezzata Boscopiano a Borghetto di Borbera si tiene “Arte sotto le stelle“. Tutti i venerdì sera, nel mese di agosto, potrete partecipare a un laboratorio all’aperto di pittura, nel suggestivo e affascinante Parco dell’orrido del Borbera. Possono partecipare grandi e piccini e appassionati d’arte e di pittura. L’associazione mette a disposizione gratuita per i partecipanti tutto il materiale didattico: pennelli, colori, fogli e matite. Per info contattate il 347 4109278 o l’emailassociazioneamicidellarte@gmail.com.

Alle 21.15, nel giardino delle scuole a Voltaggio, potrete partecipare alla presentazione del libro “Il mio nome nel vento” di A. Rivali. L’evento è stato organizzato dal Comune e la Biblioteca di Voltaggio. Per info potete contattare il numero 010 9601214 oppure l’email info@comune.voltaggio.al.it.

A Cabella Ligure questa sera alle 21.15, suoneranno “I Pifferi”, il gruppo composto da Stefano Valla e Daniele Scurati. Un concerto di musiche e canti tradizionali delle quattro province. Per info contattate la Pro Loco al numero 333 7138058.

A Roccaforte Ligure nel Bosco dei Narcisi, a partire dalle 22.30 di questa sera, potrete scatenarvi con il dj set di Disco-nnect e Leonardo Tavella.

L’Archivio Pittor Giani celebra l’anniversario dei duecento anni dalla morte del maestro neoclassico Felice Giani organizzando una serie di eventi che seguono la mostra “Felice Giani 200 Anteprima”. A San Sebastiano Curone trovate tre mostre che hanno trasformato il borgo in un museo diffuso dedicato a Giani. All’oratorio della Trinità c’è la mostra “Il viaggio da Faenza a Marradi“, a cura di Vincenzo Basiglio e Marcella Vitali. All’archivio Pittor Giani, “Felice Giani e dintorni, opere da collezioni private”, a cura di Vincenzo Basiglio e Vittorio Sgarbi mentre all’archivio Piero Leddi si può visitare “Disegni di Felice Giani raccolti da Piero Leddi”, a cura di Aurora Scotti e Marcella Vitali. Le mostre sono aperte il venerdì, il sabato e la domenica dalle 16 alle 19 e su prenotazione. L’ingresso è libero.

Foto in copertina di Tima Miroshnichenko da pexels.