ALESSANDRIA – L’assessore ai Trasporti della Regione, Marco Gabusi, segnerà a breve in agenda un incontro con il vice sindaco del Comune di Alessandria, e assessore alle Partecipate, Davide Buzzi Langhi per discutere delle variazioni delle tariffe per il trasporto locale.

Il riequilibrio del bilancio del Comune, infatti, si abbatterà anche sugli utenti del trasporto pubblico, in particolare su chi poteva usufruire di sconti e agevolazioni, studenti e fasce deboli. Nei giorni scorsi, il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Sean Sacco, ha calcolato praticamente un raddoppio del costo per queste categorie di utenti leggendo i numeri della prima ipotesi di modifica delle tariffe.

Pur non confermando l’entità del rincaro, l’assessore ai Trasporti e Partecipate di Alessandria Davide Buzzi Langhi a RadioGold aveva poi espresso tutto il suo rammarico per il taglio dei trasferimenti ad Amag Mobilità, con le relative conseguenze sulle tasche dei cittadini.

“Pur nella consapevolezza delle competenze sul tema”, che sono in capo all’amministrazione comunale e non alla Regione, l’assessore Gabusi, ha deciso di incontrare il membro della Giunta di Palazzo Rosso per “contribuire all’individuazione di una soluzione“, mettendo a disposizione del Comune di Alessandria le competenze e il know how del proprio Assessorato e dell’Agenzia della Mobilità Piemontese con l’obiettivo di individuare modalità e azioni per limitare disservizi e tagli per gli utenti.

“Ci rendiamo conto – sottolinea l’assessore Gabusi – che i problemi amministrativi potrebbero ripercuotersi a breve sulla mobilità quotidiana dei cittadini, che ci stanno a cuore a prescindere dall’amministrazione di competenza. Per questo motivo abbiamo deciso di ‘sconfinare’ dalle nostre competenze territoriali e metterci a disposizione del Comune di Alessandria per provare insieme a minimizzare i disagi e i disservizi. Coscienti dell’impatto della spesa per i trasporti sull’economia di molte famiglie agiremo in tempi rapidi, con un primo incontro già all’inizio della prossima settimana”.

“Ringrazio l’assessore Gabusi per la disponibilità – commenta il vicesindaco Buzzi Langhi – L’interessamento della Regione ad una questione che potrebbe tranquillamente essere demandata al Comune, poiché è di sua competenza, è la dimostrazione pratica della volontà di lavorare insieme per il bene della comunità. L’obiettivo di un’azione sinergica è di poter dare una risposta innanzitutto ai tanti studenti che a settembre dovranno rinnovare gli abbonamenti in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico”.