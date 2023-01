Sicurezza, Abonante: “11 agenti di Polizia Locale in più e aumenteranno le telecamere, alcune donate da privati”

ALESSANDRIA – “Più telecamere e un’azione di prevenzione”. Sollecitato sul tema sicurezza dal presidente della Lega in consiglio Comunale, Mattia Roggero, il sindaco di Alessandria, Giorgio Abonante è intervenuto in aula rispetto agli ultimi episodi di cronaca avvenuti in città. “Due giorni fa è stato convocato il comitato di ordine pubblico e sicurezza, per valutare una serie di fatti che, purtroppo, proseguono non solo nella nostra città ma anche in altri centri zona della provincia come Valenza, Casale e Tortona. Ho trovato il Questore, il Comandante dei Carabinieri e della Guardia di Finanza assolutamente preparati su tutti i fatti. Ci sono indagini in corso. Sono episodi che ci preoccupano tanto ma quello che succede viene puntualmente controllato e sanzionato, anche grazie al lavoro preventivo della Polizia Municipale. Il nostro non è un territorio dove impera l’impunità”.

“Come amministrazione comunale” ha proseguito il primo cittadino “il nostro contributo andrà nella direzione dell’aumento delle telecamere, al momento sono 65 quelle attive. Dovranno aumentare per il controllo sia del centro che dei sobborghi. Alcune telecamere faranno parte del progetto Smart City, che stiamo rivedendo perché, a nostro avviso, ci sono dei punti migliorabili. C’è poi un secondo progetto, chiamato “Telecamera Amica”: prevede l’acquisto di telecamere da parte di soggetti privati, con l’installazione a carico dei proprietari dei muri. Avvieremo questo progetto nel 2023, speriamo di installare alcuni apparecchi già entro l’anno. Contestualmente altri privati (l’associazione commercianti del quartiere Cristo, ndr) hanno dato una mano, installando delle telecamere al Forte Acqui. Stiamo poi procedendo con l’iter per l’assunzione di 11 agenti di Polizia Locale, così da rafforzare l’organico”.

“C’è poi un lavoro da fare sulla prevenzione, con interventi nel sociale, ne stiamo discutendo col Cissaca, per tornare a fare lavoro di strada” ha concluso Abonante “il Comune su questo argomento è assolutamente presente. Gli stessi Questore e Prefetto hanno chiesto di visionare i progetti Smart City e Telecamere Amica, così da integrare i dispositivi elettronici con quelli già esistenti. Vogliamo poi concentrarci sul tema della mobilità urbana, visto che il numero di incidenti è purtroppo preoccupante”.