Barosini (Azione): “A marzo un convegno sul nuovo ospedale e sulla sanità, oggi vicina al collasso”

ALESSANDRIA – “La sanità, insieme all’istruzione, è il pilastro dello Stato”. Così il vicesegretario di Azione Piemonte, Giovanni Barosini, ha annunciato un appuntamento dedicato proprio a questo tema, in programma ad Alessandria nei primi dieci giorni di marzo: “Lo stiamo organizzando con gli amici di Italia Viva. Parleremo soprattutto e anche del nuovo ospedale, un tema fondamentale per questa comunità. Il periodo non è casuale: 3 anni fa proprio in quei giorni iniziava lockdown. E noi abbiamo imparato poco o niente”.

“La situazione della nostra sanità negli ultimi anni è chiaramente peggiorata“ ha aggiunto Barosini “lo vediamo nei nostri Pronto Soccorso, nella nostra medicina territoriale, nelle liste di attesa. Dopo aver celebrato dai balconi gli infermieri come i nostri “angeli” e definito i medici in prima linea “eroi”, siamo vicinissimi al punto di collasso. Qualcuno ha tradito ogni speranza di investimento sulla sanità non riuscendo neppure a coprire i maggiori costi derivanti dall’inflazione. Nell’Italia del 2023 le persone si indebitano per circa 50 miliardi di euro pur di evitare lunghissime liste d’attesa che producono ritardi spesso fatali ai pazienti. Gli infermieri e i medici sono pochi e allo stremo. Abbiamo un debito d’onore con loro. Abbiamo il dovere morale di investire risorse nel sistema sanitario, su borse di studio e specializzazione. Di fronte a questa situazione non si può più rimanere indifferenti e in silenzio”.