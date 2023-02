Ingresso ex Casa delle Donne di nuovo bianco, Buzzi Langhi (Forza Italia): “Gesto da elogiare e apprezzare”

ALESSANDRIA – “Sono un bell’esempio per tutti”. Il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, Davide Buzzi Langhi, si è congratulato con quei cittadini hanno ridipinto i muri esterni dell’ex asilo Monserrato, fino a poche settimane fa di colore rosa e con una serie di fiori bianchi. Dal 2018 fino allo sgombero dello scorso agosto, infatti, la struttura, occupata dal collettivo Non Una di Meno, ospitava la Casa delle Donne.

“Ho salutato e ringraziato alcune persone che si sono date da fare nel riportare ai colori originari i muri esterni dell’ex asilo Monserrato. Un gesto da apprezzare e da elogiare perché fatto col cuore da comuni cittadini che vivono quotidianamente la piazzetta e tengono alle parti comuni tanto da curarle loro stessi” ha aggiunto l’ex vicesindaco di Alessandria.