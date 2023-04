Nuovo ospedale di Alessandria: per la Provincia è “idonea” l’area individuata dalla Regione

ALESSANDRIA – Il sito scelto dalla Regione Piemonte, in zona Galimberti, vicino al cimitero, per realizzare il nuovo Ospedale di Alessandria ha l’ok della Provincia di Alessandria. Analizzato lo studio di fattibilità inviato dall’Assessore Regionale alla Sanità, il Presidente di Palazzo Ghilini, Enrico Bussalino, di concerto con il Dirigente della sezione Viabilità e Ambiente, Paolo Platania, ritiene “idoneo” il sito individuato.

“Grazie agli aggiornamenti sulla delimitazione delle fasce fluviali del PAI e alla presenza della tangenziale“, hanno spiegato dalla Provincia, il sito “risponde” all’obiettivo di creare un “polo ospedaliero”. L’area dove dovrebbe sorgere il nuovo ospedale è infatti vicina all’attuale sede della Centrale Operativa del 118, all’Ospedale Infantile e anche alla zona del nuovo campus universitario.

“È chiaro – hanno puntualizzato il Presidente e il Dirigente della Provincia di Alessandria – che dovranno essere garantite adeguate misure finalizzate ad ottenere condizioni di sicurezza ottimali del sito e che un’infrastrutturazione adeguata sarà assolutamente necessaria a servizio del polo ospedaliero previsto; sarà inoltre opportuno un adeguato studio sul traffico generato dal novo insediamento per definire le opere indispensabili da realizzare tempestivamente”.