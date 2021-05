Casale Comics & Games scalda i motori in vista di giugno

CASALE MONFERRATO – CasaleComics & Games riaccende i motori. Lo farà dal 19 giugno con fumetti, cosplayer e tanti giochi. La manifestazione, che nel 2019 aveva fatto registrare oltre 5000 presenze ritornerà dopo un anno e poco più di pandemia con l’evento Casale Comics “Outpost”, in italiano “avamposti”. In pratica una serie di tappe mensili in cui si tratteranno, di volta in volta, tutti i temi della rassegna, fino ad arrivare, nel 2022, alla vera quinta edizione della manifestazione. Da lì riprenderà a cadenza annuale quella che era diventata un evento tra i più importanti e apprezzati del Piemonte.

Il nome strizza l’occhio anche al titolo previsto nel 2020, quando il Covid-19 bloccò tutto, e rimasto confermato anche per la prossima edizione: “Ultima Frontiera“. Si tratta di un chiaro riferimento alle tematiche western, capaci di contaminarsi con avventura e fantascienza. Così anche l’ormai iconica mascotte di Casale Comics, Giandroide, il simpatico droide-cowboy disegnato da Binky, ci accompagnerà in ogni outpost.

La prima tappa sarà quella dedicata ai Board Games, i giochi da tavolo. L’appuntamento è il 19 e 20 giugno al Castello di Casale e avrà per titolo Munfrà Game Days. Il programma prevede due giorni di tornei dei giochi più popolari del momento. Per gli appassionati di Magic troveremo due sessioni dedicati a Modern Horizon 2, chi ama gli sport estremi (estremi per le proprie miniature si intende), trova pane per i propri denti in “Infernot Bowl”, ovvero un torneo di Bloodbowl, gioco capace di mischiare fantasy e football americano che ha a Casale molti estimatori e persino una federazione (la mitica Badola Federation). Infine anche gli appassionati di Warhammer avranno di che divertirsi in un torneo dedicato ad Age of Sigmar.

Tutti i tornei saranno ovviamente a numero chiuso. Sono attivi diversi numeri di telefono per le informazioni e prenotazioni quello di Dominaria, partner dell’iniziativa: 336 3166050; mentre per tutto l’universo Bloodbowl il numero di riferimento è 346 0430009/ (whatsapp). Oppure ancora si possono chiamare i “Vendemiatori implacabili”, anche loto partner storici di CasaleComics al 335.5465406. Infine l’email per tutti è [email protected]