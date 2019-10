Maltempo: fino a martedì sospesi treni della Genova-Milano, Genova-Torino e Genova-Ovada[AGGIORNAMENTI]

AGGIORNAMENTO ORE 00.27 – Proseguono senza sosta gli interventi lungo le strade dell’Alessandrino inondate dall’acqua o interessate da frane e smottamenti. Come segnalato sulla dalla Protezione Civile di Alessandria è chiusa la Sp93 tra Castelnuovo Scrivia e Pontecurone. Lungo la provinciale 155 Novi Ligure -Ovada è crollato il piccolo ponte sul rio Albedosa a Capriata d’Orba, all’altezza di Villa Carolina. È chiusa, poi, la Sp456 tra Ovada e Campo Ligure interessata da due frane con due auto coinvolte.

Qui in basso la foto del crollo del ponte all’altezza di Villa Carolina tratta dalla pagina Facebook della Protezione Civile della Provincia di Alessandria.

AGGIORNAMENTO ORE 21:03 – Come comunicato da Rfi, la circolazione ferroviaria sulle linee Genova – Milano, Genova – Torino, e Genova – Ovada rimane sospesa per tutta la serata e fino a domani per il protrarsi del maltempo e delle abbondanti precipitazioni piovose nelle zone tra Liguria e il Piemonte che, nell’alessandrino e nell’ovadese, stanno provocando allagamenti della sede ferroviaria. “Al momento date le condizioni, sia meteo sia della infrastruttura ferroviaria, non è prevedibile il ripristino del traffico ferroviario nella serata odierna e fino a domani. Inoltre, le condizioni della viabilità stradale non permettono la sostituzione dei collegamenti ferroviari con autobus”.

I quattro treni fermi a Pavia e Tortona (due Intercity e due regionali) saranno fatti retrocedere e rientreranno nella stazione di Milano, due treni fermi ad Arquata (Thello e regionale) torneranno nella stazione di Genova mentre non potranno partire per le rispettive destinazioni i treni fermi a Genova e i collegamenti fermi a Milano Centrale.

AGGIORNAMENTO ORE 20.25 – A Gavi sono state evacuate le famiglie del rione Monserito che vivono proprio sotto il Forte.

AGGIORNAMENTO ORE 20 – È chiusa per allagamenti a SP 30 Bis dei Giovi in direzione PozzoloFormigaro, prima del sottopasso autostradale per chi proviene da Alessandria. La Protezione Civile della Provincia di Alessandria segnala inoltre la chiusura di Strada Val Pagani di Bosio e l’esondazione del Rio Lovassina sulla SS 35 bis dei Giovi (strada parzialmente interrotta).

Si invita inoltre alla massima prudenza sulla provinciale all’altezza di Pratolungo ad Arquata per l’esondazione del torrente Neirone.

È ancora chiuso, poi, il casello autostradale dell’A7 a Serravalle Scrivia per allagamenti. Sempre a Serravalle la Polizia Municipale segnala frane lungo la strada per Novi Ligure all’altezza della Barbellotta e sulla strada per Vignole. La Protezione Civile della Provincia segnala inoltre allagamenti e una abitazione evacuata a Carrosio, allagamenti a Castelletto d’Orba, in alcune abitazioni a Francavilla Bisio, a Bosio, nelle case sul torrente Lemme a Molino, frazione di Fraconalto. Allagamenti anche a Voltaggio, San Cristoforo e Sarezzano. Parzialmente isolato il il Villaggio Primavera nel Comune di Tagliolo Monferrato.

A Gavi sono segnalati tralicci sulla carreggiata della Sp 160 tra Francavilla Bisio e Gavi. Allagamenti anche nel tratto della Sp 170 tra Bosio e Gavi, dove sono segnalate anche piccole frane, così come lungo la Sp 168 tra Gavi e Parodi. È chiusa, poi, la strada comunale tra Bosio e Carrosio, e la Sp 179 in località Iride tra Predosa e Capriata d’Orba.

Chiusi, poi, il guado di Gavi per esondazione del torrente Lemme, il guado di Marcarolo per esondazione Gorzente sulla SP 165, il guado di Voltaggio su torrente Morsone sulla SP 166

e il guado di Lerma su Gorzente.

AGGIORNAMENTO ORE 18.40 – Il traffico ferroviario fra Cassano Spinola ed Arquata Scrivia (linea Genova – Milano), in direzione Genova, è sospeso per l’allagamento della sede ferroviaria a causa del maltempo. È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi e la riprogrammazione del servizio ferroviario. Come comunicato da Rfi, sempre per allagamentiè sospesa la circolazione ferroviaria anche tra Rossiglione e Ovada, linea Genova – Ovada.

AGGIORNAMENTO ORE 18.30 – Scuole chiuse martedì 22 ottobre a Novi Ligure, Serravalle Scrivia. A Novi Ligure, in particolare, si registrano allagamenti in via Castel Dragone, vicino allo scolmatore, oltre che in via Piave, nella zona delle Vecchie Mura. “Dalla collina l’acqua si sta riversando sulla strada” ha sottolineato a Radio Gold il sindaco di Novi Gian Paolo Cabella. Impraticabile anche la strada che da Novi porta a Bosco.

Scuole chiuse anche a Gavi dove, a dare più problemi, è il torrente Neirone. “Defluirà ma è meglio essere cauti” ha detto a Radio Gold il vice sindaco Nicoletta Albano “al momento riscontriamo criticità nella piana di valle e in via Bertelli, in zona Piscina”.

AGGIORNAMENTO ORE 17.20 – L’uscita di Serravalle lungo la A7 Milano-Serravalle-Genova è chiusa al traffico in entrambe le direzioni per allagamenti. Come spiegato dalla Polizia Municipale di Serravalle Scrivia, le forti precipitazioni hanno riversato anche un fiume di acqua e fango lungo la strada 161 della Crenna e hanno causato allagamenti in tutto il centro abitato di Serravalle Scrivia. La Polizia Municipale sta quindi bloccando l’ingresso al centro abitato di Serravalle lungo le strade da Cassano e Novi Ligure.

AGGIORNAMENTO ORE 17 – Precipitazioni a carattere temporalesco continuano a insistere sul comparto meridionale della nostra provincia con accumuli ingenti tra ovadese, novese e tortonese, fino alle pianure alessandrine. Come riportato sulla pagina Facebook della Protezione Civile della Provincia di Alessandria, diverse stazioni di misura di Arpa Piemonte hanno superato i 100mm caduti dalla mezzanotte, con cumulate fino a 250/300mm negli ultimi 3 giorni. Rii, rogge e torrenti dei comparti appenninici e pedecollinari sono prossimi e localmente sopra ai livelli di attenzione. La Protezione Civile raccomanda di limitare al massimo gli spostamenti in queste aree e solo se indispensabili e non rimandabili.

AGGIORNAMENTO ORE 16.29 – Il personale comunale di Gavi sta monitorando il torrente Neirone, esondato in alcuni punti. La pioggia, ancora molto forte in questi minuti, per fortuna “non ha causato gravi problemi” a Gavi, ha spiegato il vice sindaco, Nicoletta Albano. Già da ieri sera era stato chiuso il guado sul Lemme e anche l’esondazione del Neirone è al momento sotto controllo. Le forti piogge e l’esondazione del torrente hanno però creato delle grosse pozze d’acqua in località Valle e in via precauzionale, ha precisato il vice sindaco di Gavi, è stato rallentato e in alcuni casi fermato il servizio scuolabus.

AGGIORNAMENTO ORE 15.45 – Come comunicato sulla pagina Facebook della Protezione Civile della Provincia di Alessandria, il torrente Lemme è esondato in frazione Molini a Fraconalto. È stato inoltre chiuso il guado sul Lemme a Gavi e sempre in questi minuti è stata chiusa la Strada Comunale Bovo ad Arquata Scrivia per allagamenti.

AGGIORNAMENTO ORE 14.30: nuova frana in strada Viola, a Tortona. Sul posto stanno intervenendo gli agenti della Polizia Municipale.

AGGIORNAMENTO ORE 13.24 – Ancora disagi lungo le strade dell’Alessandrino. In questi minuti la Protezione Civile della Provincia di Alessandria segnala un allagamento anche lungo la Sp 140 tra Arquata Scrivia e Vignole Borbera.

AGGIORNAMENTO ORE 12.40 – I volontari della Protezione Civile sono impegnati a svuotare dall’acqua il sottopasso ferroviario di Castellazzo Bormida. Il Comune, inoltre, è intervenuto per portare aiuto all’azienda agricola dove l’acqua ha invaso una stalla con 250 capre, per fortuna senza conseguenze per gli animali.

AGGIORNAMENTO Ore 12.25 – Come comunicato dal Comune di Alessandria, la Protezione Civile e i tecnici della direzione Lavori Pubblici di Palazzo Rosso continuano a monitorare i fiumi Tanaro e Bormida. Entrambi i corsi d’acqua sono “ampiamente sotto i livelli di guardia” e attualmente non destano preoccupazioni. Le forti precipitazioni hanno però ingrossato il Rio Lovassina che ha poi allagato piazza Maino a Spinetta Marengo, una parte di via Genova e alcune traverse. Per consentire il deflusso delle acque del Rio Lovassina è stato tagliato l’argine nel territorio di Frugarolo. Si segnalano quindi allagamenti in via Frugarolo a Litta Parodi, a San Giuliano Vecchio e San Giuliano Nuovo e a Castelceriolo. In seguito agli allagamenti, i cittadini di Spinetta Marengo che avessero bisogno di sacchetti di sabbia possono ritirarli nella sede della associazione di volontariato 59^ Marengo in via Prospero Gozzo.

AGGIORNAMENTO ORE 10.53 – Sulla pagina Facebook di RadioGold vi stiamo mostrando in diretta le strade della provincia di Alessandria. Nel video la situazione a Portanova alle 10.43. Nella frazione nel Comune di Casal Cermelli, l’acqua intorno alle 4.30 di questa mattina ha raggiunto anche alcune case in via Ovada.

In copertina e nella galleria le alcune foto dell’intervento dei Vigili del Fuoco in un’azienda agricola a Castellazzo Bormida dove vengono allevate 250 capre, letteralmente circondata dall’acqua.

AGGIORNAMENTO ORE 10.30 – Il maltempo sta concedendo una tregua alla provincia di Alessandria. La giornata di questo lunedì e anche quella di martedì, però, saranno ancora caratterizzate da instabilità con possibili nuovi rovesci. Particolarmente intense le precipitazioni che da domenica notte si sono abbattute sull’Alessandrino che hanno rapidamente ingrossato rii, rogge, torrenti e reticolo minore e urbano.

La situazione ora è in miglioramento ma si raccomanda di non avvicinarsi ai corsi d’acqua a regime torrentizio e fluviale poiché ancora in possibile crescita nelle prossime ore. Le piene dovrebbero comunque rimanere ordinarie.

Per quanto riguarda la viabilità, come segnalato sulla pagina Facebook della Protezione Civile Provincia di Alessandria rimangono chiuse per frana la Sp 199 tra Rocca Grimalda e Carpeneto, la Sp 178 tra Capriata d’Orba e Francavilla Bisio e la Sp 181 tra Castellazzo Bormida e Casalcermelli per l’allagamento del sottopasso.

AGGIORNAMENTO ORE 10 – RadioGold continua a mostrarvi la situazione delle strade in provincia di Alessandria. Ecco la diretta Facebook delle 9.52 da Castellazzo Bormida.

AGGIORNAMENTO ORE 09.20 – Ancora disagi per il maltempo lungo le strade della provincia di Alessandria. Come segnalato sulla pagina Facebook della Protezione Civile, la Sp 199 tra Roccagrimalda e Carpeneto è chiusa per una frana.

AGGIORNAMENTO ORE 09.00 – Strade allagate anche a Litta Parodi. Il video della diretta Facebook di Radio Gold.

AGGIORNAMENTO ORE 08.50 – È sempre più lunga la lista di richieste di intervento per cantine allagate o alberi percolanti al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, impegnati con la Protezione Civile a gestire le forti piogge che da domenica hanno colpito tutto il territorio. L’acqua e il fango ha raggiunto anche alcuni negozi lungo via Genova a Spinetta Marengo. Allagamenti sono poi segnalati in via Desaix a Castelceriolo, nei pressi del cimitero.

Di seguito il video della diretta Facebook sulla pagina di RadioGold della situazione a Castelceriolo alle 8.38.

AGGIORNAMENTO ORE 08.09 – Il maltempo sta creando disagi anche ai pendolari tortonesi. Come segnalato da Federico, che ringraziamo, la forte pioggia ha allagato il sottopasso della stazione di Tortona. Un guasto alla stazione di Pavia, sembra sempre provocato dal maltempo, sta inoltre rallentando il traffico ferroviario della linea Milano-Alessandria con previsti ritardi fino a 30 minuti.

Qui, intanto il video della diretta Facebook di Radio Gold sulla situazione a Spinetta Marengo alle 08 di questo lunedì mattina.

AGGIORNAMENTO ORE 07.29 –. Lo comunica l’assessore alla Protezione Civile del Comune di Alessandria, Paolo Borasio. Il provvedimento è stato adottato per allagamenti dovuti alle difficoltà di scarico delle fogne.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Da tutta la provincia continuano ad arrivare richieste di intervento ai Vigili del Fuoco, impegnati con la Protezione Civile nel gestire le forti piogge che stanno colpendo tutto il territorio. Già da ieri sera sono partite le prime operazioni in alcuni punti critici come Spinetta Marengo oltre che nel tortonese, ovadese e novese e nel corso della notte la situazione è peggiorata.

Almeno una settantina, fino alle 6, le operazioni dei pompieri in tutta la provincia per allagamenti strade e cantine. Tre le persone soccorse in prossimità di altrettanti sottopassi allagati, rimaste intrappolate nel veicoli e assistite tempestivamente dai Vigili del Fuoco. Per questo motivo si raccomanda la massima attenzione. Al momento il sottopasso ferroviario di Castellazzo Bormida, in direzione Casalcermelli, è chiuso al traffico per allagamenti. Interrotta anche la strada comunale “Sette vie” tra Castellazzo e Fontanasse. Non percorribile anche la strada tra Francavilla Bisio e Capriata d’Orba per alberi presenti in carreggiata.

In redazione continuano ad arrivare segnalazioni di allagamenti di cantine e di strade ai limiti della praticabilità.

Sul fronte treni in Liguria è allerta rossa per maltempo ed è attivo il Call Center gratuito 800.89.20.21 fino alle 15.00 del 21 ottobre. “Il peggiorare delle condizioni meteo ha portato la Protezione Civile regionale della Liguria ad innalzare da arancione a rossa l’allerta meteo sulle zone centrali della Regione, nelle aree delle Province di Savona, Genova, Imperia e San Remo. Al momento non sono previste modifiche al servizio commerciale. Trenitalia ha rafforzato le misure preventive per intervenire in caso di necessità, prevedendo 20 bus nelle principali stazioni liguri per garantire la mobilità – laddove le condizioni stradali lo permettano – nel caso in cui le linee ferroviarie dovessero subire rallentamenti o sospensioni e rafforzando i presidi di informazione e assistenza con 120 addetti in tutte le stazioni, nonché a bordo dei treni interessati dalla potenziale criticità. Attivo il Call Center gratuito 800.89.20.21“.